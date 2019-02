Gulyás Gergely: a kormány a magyar munkavállalóknak szurkolt

A kormány a magyar munkavállalóknak és a megállapodásnak szurkolt a győri Audi-dolgozók sztrájkja alatt – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Bátorítjuk azt, hogy európai vagy akár Európán kívüli cégek jöjjenek Magyarországra, és itt termeljenek, itt teremtsenek munkahelyeket.

De az az érdekünk, hogy az így létrejött munkahelyek a jövedelem szempontjából a magyar átlagnál jobbak legyenek”

– fogalmazott.

Gulyás Gergely szerint nem kell attól félni, hogy a német munkáltató megijed majd attól, Magyarországon is lehet sikeres munkaharcot vívni.

A tárcavezető kiemelte: 4,5 millióan dolgoznak itthon, de még mindig van 120-130 ezer ember, akit a közmunkaprogramból be kellene vonni a magángazdaságba. Mint mondta, az ország munkavállalói lélekszáma 4,5-5 millió fő között van.

Cél az is, hogy a munkához egyre nagyobb hozzáadott tudásra legyen szükség, és erre a magyar munkavállalók képesek is legyenek – mondta a miniszter, aki szerint a 2011-ben bevezetett duális program sokakat segített ehhez hozzá. „Ha viszont ez így van, akkor

tudomásul kell venni, hogy egyre magasabb bérek lesznek Magyarországon”

– fogalmazott.

Gulyás Gergely szerint fontos az is, hogy az új beruházásokkal olyan munkahelyek jöjjenek létre, ahol a magasabb bérek ellenére megéri Magyarországra befektetéseket hozni. „Szerintem az elmúlt évek arra mutattak jó példát, hogy nem tömegtermeléshez szükséges segédmunkáért jönnek” – vélekedett. Hogyha magasabb hozzáadott értéket várnak el, akkor többet is kell fizetni – tette hozzá a miniszter.

Családvédelmi akcióterv indul

A családvédelmi nemzeti konzultáció eredménye sok feladatot ad a kormány számára – mondta Gulyás Gergely. A legfontosabb az a családvédelmi akcióterv, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelent majd be február 10-i országértékelőjén – árulta el, hozzátéve: számtalan egyéb leágazása van a területnek, például a gyermekvédelmi jogszabályok áttekintése. Gulyás Gergely szerint feladat az akcióterven belül egységes rendszert kidolgozni a gyermekvédelemben.

A miniszter hangsúlyozta:

az elmúlt években a családpolitikát jellemző szemlélet nem fog megváltozni, de – a gazdasági növekedés függvényében – várhatók további kedvezményeket, terhek mérséklését jelentő intézkedések,

ilyenek lesznek a családvédelmi akciótervben is. A gazdasági állapot ma többet enged, mint az elmúlt 10 évben bármikor – tette hozzá a tárcavezető, aki kiemelte: kormányrendeletekre és törvénymódosításokra is szükség lesz. Ha a gazdaság bővülése erre lehetőséget ad, a jövőben is szeretnék a gyermeket vállaló és emellett dolgozó családok életét segíteni – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Mi a helyzet Európában?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Európában a német belpolitikai folyamatok tükröződnek vissza. „Míg korábban az elképzelhetetlen lett volna, hogy az Európai Parlamentben az Európai Néppártnak és a szocialistáknak együtt ne legyen többsége, ugye, ez most majdnem biztosan kijelenthető, hogy ennek a két pártnak együtt sem lesz többsége” – fogalmazott.

A tárcavezető szerint akik felvetették azt a kérdést, hogy a Fidesznek van-e helye az Európai Néppártban, hamarosan befejezik a politizálást, például Jean-Claude Juncker. Gulyás Gergely kiemelte: bár Manfred Weber a magyar kormány ellen szavazott a Sargentini-jelentésnél, soha nem mondta, hogy nincs helye a Fidesznek a pártcsaládban.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán