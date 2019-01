Visszatér az Iránytű Intézet

A napilap cikke ismerteti, hogy két, összesen csaknem hatvanmillió forintos szerződéssel élesztette fel a Jobbik az Iránytű Intézetet, amely a tavaszi választások után teljesen eltűnt, sajtóhírek szerint meg is szűnt. A Jobbik frakciója most mégis két közvélemény-kutatási szerződést kötött Forrai Richárddal, illetve az intézettel. A szerződések egyike több mint 13 és fél millió forintról szól, és Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese kötötte azért, hogy az Iránytű Intézet 2018. december 5-17-ig, azaz két hétig egy tízezer fős országos mintán alapuló közvélemény-kutatást készítsen. A kutatás célja - a parlament honlapján feltüntetett szöveg szerint - az online közösségekben és az online felületeken történő választói vélemények felmérése, különösen az online térben aktív társadalmi csoportok szempontjából.

Az ugyancsak Gyöngyösi által aláírt másik szerződés már 44 és fél millió forintról szól, és a tavaly november 8-28-ig tartó időszakra terjedt ki. A feladat itt egy húszezer fős országos reprezentatív mintán alapuló telefonos közvélemény-kutatás készítése volt, a Jobbik képviselőcsoport eddigi tevékenysége választói megítélésének felmérése céljából, illetve választói attitűdök precíz felmérése a jövőbeni képviselői tevékenységekről. Az Iránytű kutatásvezetője, Ember Zoltán Levente a lapnak elmondta: a két belső használatra szánt felmérés a megadott határidőre elkészült.

A mostani megbízások ténye azért is érdekes, mert az elmúlt hónapokban teljesen inaktívnak bizonyult az Iránytű Intézet. A Jobbikhoz köthető szervezet honlapján az utolsó felmérést a tavaly tavaszi választásokat megelőző napon, azaz április 7-én tették közzé. A Magyar Idők úgy tudja, hogy az intézet most piaci megrendelésekből éldegél, a Jobbiknak pedig az újrapozicionálás miatt kell most a szervezet.