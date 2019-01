Újabb hírek a nyugdíjak kézbesítéséről

A Magyar Posta Zrt. munkatársai ma kezdik kézbesíteni a nyugdíjakat, így a járandóságukat készpénzben megkapó nyugdíjasok zavartalanul juthatnak hozzá a pénzükhöz.

A kézbesítés mindig 12 munkanapon belül történik, az e havi tehát január 31-ig fog zajlani

– tájékoztatott Panulin Ildikó, a társaság szóvivője. A személyreszabott nyugdíjkifizetési naptárnak köszönhetően minden nyugdíjas pontosan tudja, hogy melyik nap kell várnia a postást. A Magyar Posta tavaly havonta átlagosan csaknem 1,2 millió megbízást kapott nyugdíjak vagy nyugdíjszerű ellátások kézbesítésére – tette hozzá a szóvivő.

Mint arról az InfoStart is beszámolt, pénteken gondok voltak a nyugdíjak elektronikus elutalásával, többen panaszkodtak, hogy a nyugdíjuk nem érkezett meg a szokott módon a szokott időre. Péntek délelőtt még a bankok is azt közölték, hogy nem kapták meg az utalásokat, ezért nem írták jóvá a számlákon. Lapinformációk szerint félredátumozás miatt nem érkeztek meg a pénzek a bankszámlákra, mivel a Magyar Államkincstár véletlenül rossz értéknappal küldte be a tranzakciókat a GIRO éjszakai rendszerébe.

Az államkincstár nem sokkal később közölte: a jóváírás a bankoknál napközben történik meg, így a többség péntek este jutott hozzá a nyugdíjához. A hivatal szerint nem késtek a nyugdíjak kifizetésével. Eközben arról is lehetett olvasni, hogy volt, akinek péntek este 9 órakor jelent meg a számláján az összeg, de akadt olyan nyugdíjas is, aki még fél 10-kor sem kapta meg a pénzt.

Varga Mihály pénzügyminiszter Mesterházy Attila szocialista parlamenti képviselő írásbeli kérdésére azt válaszolta: az utalások a GIRO Zrt. rendszerének igénybevételével történnek, a cég tájékoztatása szerint pedig az érintettek január 11-i értéknappal a nyugdíjakat megkapták. Varga Mihály ugyanakkor jelezte azt is, hogy

az eljárás közben keletkezett technikai problémák feltárására vizsgálatot indít.

Magyarországon csaknem egymillió kétszázezer ember kap valamilyen típusú nyugdíjat.

