Nagy átalakulás két kedvelt budapesti téren

Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy egy 21. századi új belváros jöjjön létre - emelte ki a polgármester.

A január 7-én elindult rekonstrukciós munkák a kerület beruházásában, a kormány és a főváros támogatásával valósulnak meg, és a tervek szerint a nyár végére fejeződnek be.

A Vörösmarty téren történő beruházás keretében újjászületik a Belváros egyik legnagyobb közterülete, valamint megújulnak a csatlakozó kis utcák is, így a Deák Ferenc utca - Bécsi utca és Apáczai Csere János utca közötti szakasza, a Vigadó utca és a Harmincad utca - Erzsébet tér - Vörösmarty tér közötti szakasza is.

A műemléki védettséget kapott Vörösmarty szoborcsoport körül a státuszának méltó környezetet alakítanak ki. A járófelület több mint 30 éves betontérkő burkolatát magas minőségű, egyedi megjelenésű természetes lapkő burkolat - andezit, többféle gránit és mészkő - váltja le.

A hivatalos közlés szerint 7 százalékkal nő a téren a zöldfelület, a téren héttel, a csatlakozó utcákban nyolccal több fa lesz. Az új zöldfelület körül integrált ülőhelyeket alakítanak ki.

Az Oroszlános kutat áthelyezik,

így az a Harmincad utca és a Vörösmarty tér csatlakozásánál kialakuló önálló térrészlet központi elemévé válik.

Új köz- és díszvilágítási rendszer váltja fel a régit, megújulnak az utcabútorok és úttartozékok is. A Vörösmarty tér a jelenleginél sokkal rendezettebb rendezvény- és teraszarculatot kap, amelyhez már a felújítás során kialakítja az önkormányzat az egységes arculatú árnyékoló rendszerek fogadószerkezeteit, és a burkolatba rejtett szükséges elektromos csatlakozási lehetőségeket.

A Podmaniczky téren is teljes térrekonstrukciót hajtanak végre, azzal a nem titkolt céllal, hogy egy teljesen új, mind a belvárosiak, mind az idelátogató budapestiek és turisták által kedvelt, igazi közösségi tér szülessen. Nő majd a gyalogosok által használt terület, ugyanis

a téren található trolibusz végállomás megszűnik, így a Bank utca és az Arany János utca is egyirányúvá válik,

ez lehetővé teszi majd a gépjárművekkel azonos felületen való biztonságos kerékpározást. Egyedi tájépítészeti megoldásokkal és utcabútorokkal, magas minőségű természetes lapkő burkolat kihelyezésével újjáéled ez a régi időkben sokak által kedvelt találkozási csomópont.

A téren teljesen átalakul és 30 százalékkal nő a zöldfelület, 82 új fát ültetnek. A fák beilleszkedését egy új megoldás segíti: a korszerű gyökérmenedzsment rendszer a fák gyors megerősödését és vitalitásának hosszútávú megtartását biztosítja mindamellett, hogy a fák közművekkel és burkolattal való együttélése is megoldódik. A zöldfelület körül kialakítanak integrált ülőhelyeket is, a meglévő vízjáték, a közvilágítás is megújul és elektromos töltőállomások is helyet kapnak a téren.

Siroki Attila, a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója az InfoRádiónak elmondta, hogy a Podmaniczky tér rekonstrukciója nettó 1,160 milliárd, míg a Vörösmarty téré pedig nettó 2,3 milliárd forintba kerül. Sirok Attila elmondta, hogy a tervek szerint augusztus 31-ig elkészülnek a munkálatokkal. Ahhoz, hogy ezt a rövid határidőt tartani tudják, korlátozni kell az áthaladó forgalmat, de amennyire csak lehet igyekeznek biztosítani a tömegközlekedés zavartalanságát.