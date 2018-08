Itt tart a Bakáts téri templom felújítása

Az Ybl Miklós tervei alapján készült, neoromán stílusú elemeket felvonultató templom építése 1869-ben kezdődött és 1879-ben szentelték fel. Azóta

egyszer sem újították fel, pedig a rengeteg háborús sérülés, és az építőanyagok avulása miatt megérett volna egy komplett megújulásra.

Eddig mindig csak kármentesítési felújításra futotta az anyagi lehetőségekből, viszont most a Bakáts tér teljes átalakításának köszönhetően a templom is nagyvonalú arculatot kap, a koromtól elfeketedett falak eredeti színűkben pompáznak majd. A Bakáts téren lévő útburkolat is megújul, így a templom épületének méltó pozíciót ad - mondta Kruppa Gábor építészmérnök, a Bakáts téri templom felújításának felelős tervezője.

A tervező szerint

a felújításnak hármas célja van: a templom visszakapja helyét mint egyházi, mint kulturális és mint turisztikai épület.

"A felújításnak nemcsak a hitélet kiszolgálása a célja, hiszen ennek a templomnak nagyon fontos szerepe van kulturális turisztikai szempontból is, Ferencváros egyik legszebb műemléke és a város komolyzenei életében is jelentős szerepet játszik, koncerteket is szoktak itt tartani" - mondta a szakember.

Felújítási munkálatok A templomban a tetőfedés felújításának jó része már elkészült. A palafedés cseréje és a bádogos munkák a templom főhajója fölött teljesen, a mellékhajók fölött pedig részlegesen elkészültek, a templom szigetelési munkái szintén majdnem készen vannak, illetve készül az altemplom bővítménye, aminek a szerkezeti munkái félig készültek el, a vasbeton szerkezet építési munkái is a felénél tartanak. Jelenleg a felújítás első ütemének a kivitelezési munkálatai folynak. Az első ütem ez az épület szigetelését, tartószerkezeti megerősítését, felújítását és a homlokzat felújítását tartalmazza. A belső térben csak a padlóburkolatot cserélik ki, a falak, az ablakok, a belső berendezési tárgyak restaurálása a második ütemben történik majd, jövő áprilisban.

Nyitókép: 9.kerület.ittlakunk.hu