Okoszebra vezet a temetőbe

Nyíregyházán az ­északi temető hátsó bejáratánál, a Korányi Frigyes utcán újult meg a gyalogátkelőhely, a SafeCross okos­zebra. Az intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére egy pályázat biztosított lehetőséget a városnak. A kiválasztott gyalogátkelő a lakótelep, a piac közelében van, és a temető miatt is nagy a gyalogosforgalom a négysávos útnál - írja a szon.hu.

A SafeCross olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED-prizmák segítségével, villogó fénnyel figyelmezteti az autósokat arra, hogy a zebrán gyalogos halad át. Korábban piros zebra is volt ezen a helyen, most a villogó fény még inkább felhívja a gépkocsivezetők figyelmét a fokozott óvatosságra. Ha beválik mindez, akkor később akár másutt is alkalmazhatják.

Az elmúlt másfél évben közel 1500 embert ütöttek el a zebrákon országszerte, és a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első felében 10 százalékkal több gázolás történt a zebrákon, mint 2017 ugyanezen időszakában.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos