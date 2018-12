Túlóratörvény: újra tüntetnek a belvárosban

Újabb tüntetés kezdődött 17 órakor a Kossuth téren. A demonstráció kezdetén a szervező diákszervezetek bejelentették: erőszakmentes akcióra készülnek, az erőszakmentes véleménynyilvánításban hisznek. A Momentum Mozgalom is demonstrációt hirdetett, a tiltakozásban résztvevők a Szabadság téren gyülekeznek, majd a tervek szerint csatlakoznak a Kossuth tériekhez.

A Szabad Egyetem és a Hallgatói Szakszervezet Tüntetés a rabszolgatörvény ellen / Diák-Munkás szolidaritás címmel meghirdetett demonstráció résztvevői a Parlament előtti Kossuth téren 2018. december 13-án. MTI/Balogh Zoltán

A felszólaló Tamás Gáspár Miklós filozófus szabadságot, szolidaritást, boldogabb, tisztességesebb életet követelt. A részvevők este 6 órakor dobosok vezetésével elindultak a Margit híd felé a Balassi utcában, majd fél hét előtt pár perccel teljes szélességében elzárták a Margit hidat, a 4-6-os villamos sem járt.

Sajtóértesülések szerint felmerült, hogy a Sándor-palotához mennek.

A Margit híd után a tömeg továbbindult a Bem rakparton a Lánchíd felé az úttesten, majd a Lánchídon visszajöttek Pestre. Az Index tudósítása szerint a Deák térnél az Andrássy útra fordultak rá. Két oldalt készenléti rendőrök kísérik a tüntetőket az Andrássy úton, és az Index tudósítása szerint a menet elejére is beállt két sorfalnyi rendőr.

A menetben több ellenzéki politikus is feltűnt, az Index tudósítója látta mások mellett Széll Bernadettet, akinek a kezében egy Ember nem egyenlő Robot feliratú tábla van. Jobbikos zászló, és LMP-s politikusok is vannak. A Momentum is nagy molinóval van kint.

Közben a Belügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint Pintér Sándor belügyminiszter operatív értekezleten értékelte a szerdai, Kossuth téri be nem jelentett demonstráció tapasztalatait. Pintér Sándor szerint a közelmúltban ilyen mértékű és intenzitású támadás nem ért magyar rendőrt.

A miniszter leszögezte, hogy a demokráciát rendbontók zavarták meg.

"Azok, akik arcukat elfedve összetévesztették a demokráciát a törvénytelenséggel, a szabad véleménynyilvánítás jogát az erőszakkal"

- fogalmaz a közlemény, amely szerint nem a demokrácia része az a tüntetés, amelyen durván megsértik a törvényeket, és amelynek biztosítása során kilenc rendőr szenved sérülést. Pintér Sándor kifejtette, a rendőrség továbbra is biztosítja a békés gyülekezési jogot, de a fokozatosság, a szükségesség és az arányosság figyelembe vételével gátat fog szabni az erőszaknak. A miniszter egyértelművé tette: a törvényeket Magyarországon mindenkinek be kell tartania, a rendőrség elsődleges feladata a törvényes rend garantálása és biztosítása.

Fokozott ellenőrzés a fővárosban

A budapesti rendőrfőkapitány utasítása szerint csütrötök délutántól január 2. reggel 8 óráig fokozott ellenőrzést tart a rendőrség Budapesten. A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint,

mivel a főváros területére az adventi időszakban több nagy tömeget vonzó rendezvényt, vásárt jelentettek be,

az eredményes rendőri biztosítás, a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében, szükségessé vált a fokozott ellenőrzés.

Korábban a rendőrség azt is bejelentette: a Terrorelhárítási Központ és a Magyar Honvédség katonai rendészeti egységeivel megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán