Itt vannak a 2018/2019-es tanév legfontosabb dátumai

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődött el, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz. A tanítási napok száma 181, a szakgimnáziumokban 179, a gimnázumokban és a szakközépiskolákban 180. A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-jéig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről.

Az Eduline összeállítása alapján összeszedtük a 2018/2019-es tanév fontos dátumait.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Középiskolai felvételi

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 2019. január 19-én 10 órától tartják majd, míg a pótló vizsgákat 2019. január 24-én 14.00-kor tartják majd.

Érettségik

Az őszi írásbeli érettségik 2018. október 12-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgával, és a fizikával zárulnak, 2018. október 29-én.

2018. október 12-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgával, és a fizikával zárulnak, 2018. október 29-én. Az őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái emelt szinten 2018. november 8-tól 12-ig tartanak majd, középszintű szóbeli vizsgák pedig 2018. november 19-től 23-ig.

emelt szinten 2018. november 8-tól 12-ig tartanak majd, középszintű szóbeli vizsgák pedig 2018. november 19-től 23-ig. A 2019-es május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2019. május 3-án kezdődnek nemzetiségi nyelv és irodalommal, a magyar nyelv és irodalom érettségi 2019. május 6-án, reggel 8-kor kezdődik majd. A májusi érettségi írásbeli vizsgái 2019. május 24-én zárulnak.

2019. május 3-án kezdődnek nemzetiségi nyelv és irodalommal, a magyar nyelv és irodalom érettségi 2019. május 6-án, reggel 8-kor kezdődik majd. A májusi érettségi írásbeli vizsgái 2019. május 24-én zárulnak. A szóbeli vizsgák emelt szinten 2019. június 5. és 13. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2019. június 17. és 28. között lesznek majd.

Országos mérések

Az országos kompetenciamérést a 2018/2019. tanévben 2019. május 29-én rendezik meg.

A két tanítási nyelvű iskolákban 2019. május 15-én szervezik a célnyelvi mérést, míg az idegen nyelvi méréseket a többi - nem két tanítási nyelvű iskola 6. és a 8. évfolyamán május 22-én szervezik meg.

A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük.

Legfontosabb változások

A 2018-as őszi és a 2019-es tavaszi érettségin kizárólag az állami fejlesztésű, kronológiát nem tartalmazó történelematlaszt lehet majd használni.

2020-tól csak az juthat be egyetemre, főiskolára, aki legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit tesz, emellett pedig legalább középfokú tudása van egy idegen nyelvből - és ezt egy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy emelt szintű nyelvi érettségivel bizonyítani is tudja. Aki ezt a feltételt nem teljesíti, az sem államilag támogatott, sem önköltséges képzésre nem kerülhet be, sem állami, sem magánintézményben nem kezdheti el tanulmányait.

Nyitókép: Pixabay