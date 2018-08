Zászlófelvonástól tűzijátékig - a nap hírei

Országszerte és a határon túl is az államalapításra emlékeztek Szent István király napján. A fővárosban a központi ünnepségek rendkívüli érdeklődés mellett zajlottak. A Parlament előtti Kossuth téren az államfő jelenlétében 172 katona tett tiszti esküt. Áder János úgy fogalmazott: Szent István a békesség útját kereste a hódító háború helyett. Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt emelte ki, hogy a békéhez erős honvédségre van szükség. Nem sokkal később a Sándor Palotában a köztársasági elnök az idén Demény Pál népességkutatónak adta át a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István király rendet. A hagyományos vízi- és légiparádén és a családi programokon több tízezren vettek részt. A központi rendezvénysorozat záróeseménye a hagyományoknak megfelelően a tűzijáték.

A bizalom ünnepének nevezte Szent István napját Erdő Péter bíboros, prímás a budapesti ünnepi szentmisén. A Szent István Bazilika előtti téren az ünnepi szertartást az esztergom-budapesti érsek vezette a maronita egyház pátriárkájával. Német László, nagybecskereki megyéspüspök arról beszélt: államalapító Szent István király több mint ezer éve sziklára helyezte a magyar nép jövőjét, miután arról döntött, hogy a keresztény hit és az abból fakadó életszentség a fenntarthatóság biztosítéka. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult.

A Szent Istváni út folytatását kérték számon a kormányon az augusztus 20-án megszólaló ellenzéki pártok. Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője video-üzenetében arról beszélt: Szent István Nyugat-Európát választotta, ez lenne a követendő, de a kormány többszázezer embert elüldözött az országból. Sneider Tamás, a Jobbik elnöke a párt augusztus 20-ai rendezvényén úgy vélte: Magyarországnak az egyéni szabadságjogokra építő skandináv modellt kell követnie a társadalomszervezésben. Az LMP szerint új alapokra kell helyezni a magyar állam jövőjét, mert Magyarország akkor lehet sikeres, ha a családoknak megvan a lehetőségük arra, hogy a kezükbe vegyék a sorsukat. A DK szerint a mai hatalom sokat hivatkozik Szent Istvánra, de ez a kormányzás zsákutca, történelmi tévedés.

Elhunyt Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Az újságírót, közéleti vezetőt hosszan tartó súlyos betegség után 58 éves korában érte a halál. Heinek Ottó 1995 és 1999 között a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal elnökhelyettese volt. 1999-ben választották a német kisebbségi önkormányzat vezetőjévé, tisztségében 2003-ban és 2007-ben is megerősítették.

Tamási Zsoltot nevezte ki az újonnan megalapított marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium igazgatójává a Maros megyei tanfelügyelőség. Ő töltötte be a tanintézmény tavaly felszámolt elődjének igazgatói tisztségét is. A meghirdetett posztra egyedül Tamási Zsolt jelentkezett. 2017 őszén Tamási Zsolt ellen is vádat emelt a román korrupcióellenes ügyészség, mivel a vádhatóság értelmezése szerint törvénytelenül történt 2014-ben az iskolaalapítás. Az ügyben még nem született bírósági ítélet.

Olaszországban megkezdte munkáját a hídomlás okait vizsgáló minisztériumi bizottság. A testület elnöke azt mondta: a genovai autópályahíd a tartókábel elszakadása miatt előbb meghajlott, majd összeomlott. Roberto Ferrazza hozzátette: a katasztrófához több tényező együttes hatása vezetett, ugyanakkor a híd veszélyességére korábban semmi nem utalt. A keddi balesetnek 43 halálos áldozata van.

Ismét találkozhattak egymással a múlt század közepén vívott koreai háború miatt elszakított koreai családok tagjai. 3 éve nem volt ilyen találkozó, de a két Korea viszonyának javulásával ismét megszervezték az összejövetelt, amelyre több mint 57 ezren jelentkeztek. Végül 90 család 330 tagja találkozhatott 185 északon élő rokonával.

Ferenc pápa szerint a katolikus egyház elismeri, hogy nem lépett fel időben a pedofil papok áldozatai védelmében. A katolikus egyházfő a papsághoz és hívőkhöz intézett levelében bűnbánatra szólított fel a papok által elkövetett szexuális visszaélések miatt. A pápa a pennsylvaniai papság pedofil cselekedeteiről közölt jelentés nyomán írta meg levelét.

A védőoltások általánossá tételét sürgette a kanyaró európai terjedésének megfékezéséért az Egészségügyi Világszervezet. A fertőző betegség csak 2018 első felében 37 életet követelt. A 2018 januárjától júniusig terjedő időszakban a 41 ezret is meghaladta a megbetegedések száma.

A gazdasági csőd szélén álló Venezuelában öt nullát vágott le a kormány a helyi pénznem végéről. Az új venezuelai fizetőeszköz neve szuverén bolivar lesz. A kormány arról is döntött, hogy a minimálbért több mint 3 ezer százalékkal, fekete piaci árfolyamon számolva 30 dollárnak megfelelő összegre emeli. Az infláció júliusban - nem hivatalos adatok szerint - elérte a 83 ezer százalékot.

Elektronikai meghibásodás veszélye miatt visszahív 700 ezer Tiguan és Touran típusú autót a Volkswagen. A német autógyár wolfsburgi központja szerint a visszahívás a Tiguan városi terepjáró és a Touran egyterű autó tetőablakkal és hangulatvilágítással felszerelt új modelljeire vonatkozik. A meghibásodás a panorámatető megvilágításában keletkezhet.