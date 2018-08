Dúl a járvány, megkongatta a vészharangot a WHO

A fertőző betegség csak 2018 első felében 37 életet követelt, míg tavaly 35-en estek áldozatául a kontinensen.

A 2018 januárjától júniusig terjedő időszakban 41 ezret is meghaladta a megbetegedések száma,

szemben a tavalyi évben regisztrált 23 927 esettel, amikor is négyszeresére emelkedett a megbetegedések száma 2016-hoz képest.

Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális igazgatója szerint miután 2016-ban regisztrálták egy évtizede a legkevesebb fertőzést, mostanra a megbetegedések számának drámai növekedését és kiterjedt járványokat tapasztalnak. A megbetegedések elszaporodása részben a rutin jellegű védőoltások elmaradásának számlájára írható, különösen egyes társadalmi peremcsoportokban.

A koppenhágai székhelyű szervezet felszólította a térség 53 országát, hogy fokozza a betegséggel szembeni immunizálási erőfeszítéseit. A WHO szerint a nagyobb kitörések megelőzésére a védőoltások tekintetében legalább 95 százalékos lefedettség szükséges.

Hét európai országban - Franciaországban, Georgiában, Görögországban, Olaszországban, Oroszországban, Szerbiában és Ukrajnában - 2018 első félévében meghaladta az ezret a kanyarós megbetegedések száma. Csak Ukrajna - több mint 23 ezer megbetegedéssel - több mint felét adja az Európában regisztrált összes kanyarós esetnek, ami a védőoltások utóbbi években tapasztalt csökkenő számának tulajdonítható. Szerbiában volt ugyanakkor a legtöbb halálos eset - eddig 14 - a fertőző betegség miatt.

A kanyaró erősen fertőző betegség, cseppfertőzéssel terjed, az esetek többségében ugyan gyógyítható, de halálos kimenetelű komplikációk is előfordulhatnak. A WHO szerint különösen veszélyeztetettek a be nem oltott kisgyermekek és a terhes nők.

Nyitókép: Pixabay