Megvan a magyarázat a dabasi "szétszórt" csontok rejtélyére

Korábban az Index írt arról, hogy Dabason, a Krisztus-szobor mellett emberi csontok hevernek szanaszét. Az InfoRádiónak nyilatkozó régész szerint tanúfalakban lévő emberi maradványokról van szó, nem szétszórt csontokról.

Rácz Tibor Ákos kifejtette,

törvényi kötelezettség, hogy építkezés előtt fel kell tárni a lelőhelyeken a régészeti emlékeket.

Így történt ez Dabason is, ahol egy áruház építése előtt végeztek feltárást a területen.

Az Áldos Hagyományőrző Kulturális Egyesület az áruház melletti templomdombra tervezte Krisztus-szobrát, és a szobor építését megelőzően a régész csapattal közösen feltárták az emlékmű alapterületét.

Megtaláltuk a Zsigmond korabeli templom alapozását, illetve egy Árpád-kori templom maradványait. Arra jutottunk, hogy érdemes itt a kutatást folytatni,

és ehhez támogatókat kerestünk. A dabasi önkormányzat beszállt, a helyi vállalkozók is támogatták a feltárást, és a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázattal sikerült egy nagyobb összeget nyerni, ebből valósulhatott meg az ásatás a templomdombon. Amit jelen pillanatban a látogatók láthatnak az egy folyamatban lévő munka, a szobortól keletre, ahol a középkori templom körüli temető sírjait tárjuk fel - mesélte a régész.

Jelenleg állnak a munkálatok, mivel a csapatnak egy másik régészeti feltáráson kell részt vennie. Az M4-es autópálya nyomvonala számtalan része pihenőhellyel fedett, építik az autópályát, ezért az intézménynek muszáj ott feltárást végeznie.

A vendégek is láthatják

Rácz Tibor Ákos elmondta azt is, hogy a tanúfalak, és az ásatás területe le volt takarva és el volt különítve. Most, hogy áll a folyamat, kerítéssel szeretnék körbevenni a területet, de ezt még nem tették meg, ezért a látogatók be tudnak menni a területre.

"A helyszínen látható emberi csontok és maradványok a mi tanúfalainkban vannak benne. Ugyanis a középkori templomok körüli temetők sajátossága, hogy sokszor újratemetkeztek ugyanazon a szűk területen, tehát a korábban beásott sírokat megbolygatták, így a temető földjében számtalan szórványcsont volt. A tanúfalak azt mutatják meg, hogy milyen volt a templom körüli terület földje és az tele van csontokkal" - mondta a a régész.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán