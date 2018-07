Új járművekkel lepi el a rendőrség Budapestet

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság beszerzése nyomán Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes tíz BMW 1200 RT-P típusú, megkülönböztető jelzéssel ellátott motorkerékpárt adott át a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak.

A most használatba vett – összesen közel 70 millió forint értékű – motorkerékpárok speciálisan rendészeti feladatokra kialakított típusok, amelyek nemcsak a fővárosi közlekedésben nyújtanak segítséget, hanem például védett vezetők kísérésénél is fontos szerepet játszanak. A most átadott motorokkal a korábban az Országos Polgárőr Szövetségnek átadott gépjárműveket pótolja a rendőrség.

"A ki- és bevezető autópálya-szakaszokon nagyon fontos a jelenlét, és biztonságos, nagy teljesítményű szolgálati motorkerékpárok segítik mostantól a rendőrök munkáját" - mondta az InfoRádióban Szécsi Tibor László alezredes. A Budapesti Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési és közlekedési osztályvezetője hozzátette, a 1200 köbcentis, 125 lóerős motorokat gyárilag rendőrségi feladatra alakították ki, és speciális bukókeret védi a rajtuk ülő rendőröket.

Nyitókép: Police.hu