Nem találkozhatnak a szüleikkel a barlangból kimentett fiúk

Mivel már hetek óta nincsenek velük a szüleik, és nagyobb gyerekekről van szó, ez a néhány nap „nem oszt, nem szoroz” – vélekedett a pszichológus. Ebben a korban képesek megnyugtatni magukat azzal a gondolattal, hogy hamarosan létrejön a várva várt találkozás – tette hozzá Vida Ágnes. A szakértő azt is hangsúlyozta:

ha – a közös trauma után – a kórházban is együtt lehetnek a fiúk, az jó pszichés hatással van rájuk.

A focicsapat kiskamasz tagjai nagyon erősen kötődnek a szüleikhez, az idősebbek azonban inkább a kortársakhoz húznak, így – bár ők is várják a találkozást – sokat jelent nekik, hogy egymást maguk mellett tudják felépülés közben.

Vida Ágnes szerint már most el kell kezdeni segíteni a történtek feldolgozását, és erről a hazatérés után sem szabad elfeledkezni, hiszen előfordulhat, hogy fizikailag és látszólag lelkileg is gyorsan helyrejönnek, azonban a poszttraumás stressz sokszor csak hónapokkal a trauma után jelentkezik. „Fontos, hogy utána még egy-két évig legyen egy utánkövetés, mondjuk havi egy találkozó, ahol kiderülhet, ha vannak ilyen pénikrohamok” – emelte ki.

A focicsapatot meghívták az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjére. A pszichológus szerint egy ilyen közös élmény jó lezárása lehet az eseményeknek, és pozitív élményt jelentene a fiúknak.

Bár sokan elfeledkeznek a csapat 25 éves edzőjéről, nála is jelentkezhet a poszttraumás stressz rendellenesség – hangsúlyozta Vida Ágnes. Akár a környezetében is megkérdőjelezhetik, hogy ezek után foglalkozhat-e gyerekekkel, de önmagában is kételyek ébredhetnek. „Fordulópont lehet neki szakmailag, kijöhet úgy is, hogy esetleg mással kezd el foglalkozni” – fogalmazott.

