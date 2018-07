Érkezik a hidegfront - itt a figyelmeztetés

Délelőtt és délután erősen felhős égre számíthatunk erőteljes gomolyfelhő-képződéssel és sok magasszintű felhőzettel. A délkeleti megyékben várható a legtöbb napsütés. Összességében sokfelé valószínű zápor, zivatar, a Dunántúlon esőre is számítani kell. Az Alföld délkeleti részein csak késő délutántól, estétől lehet csapadék. Mindössze zivatar környékén lehetnek átmenetileg erős vagy viharos széllökések. A hőmérséklet délután a Dunántúlon 23, 28, a Dunától keletre 28, 32 fok között várható.

Este erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az éjszaka első felében még több helyütt lehet zápor, zivatar, majd egyre inkább a déli vidékekre szorul vissza a csapadék. Az esti óráktól az északi, északnyugati szél főként a Dunántúlon élénkül majd meg, ott néhol egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet késő este 19, 24, hajban 15, 20 fok körül alakul.

Figyelmeztetés

Ma éjfélig elsősorban a Dunántúlon, a középső országrészben és kisebb számban az Északi-Középhegység térségében valószínűek szórványosan zivatarok. Zivatarok környezetében viharos (55-80 km/h) szél előfordulhat, elsősorban a Dunántúlon néhol felhőszakadás (20-40 mm) valószínű, a Dunántúlon záporokból, zivatarokból lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat (> 40-50 mm), illetve a délnyugati részeken területi átlagban 20 mm csapadék is hullhat. Elsősorban a középső országrészben késő estig egy-egy zivatar környezetében, viharos (~80 km/h) szél és jégeső (1-2 cm körüli vagy alatti átmérővel) is kialakulhat.

Az éjszakai órákban zivatarok környezetében továbbra is kialakulhat néhol felhőszakadás vagy lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (20-40 mm), egyre inkább a Dunántúl délkeleti harmadában és az Alföld térségében szélerősödés (40-60 km/h) kíséretében.

