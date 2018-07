Eldőlt, mekkora toronyházak épülhetnek Budapesten

Az eredeti, még a korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János által benyújtott tervezet a fővárosi Bazilika magasságához igazította volna a megálmodott toronyházak méretét, így nem lehetett volna 65 méternél magasabb épületet felhúzni sehol az országban. Az előterjesztéshez azonban előbb a gazdasági bizottság, majd legutóbb a törvényalkotási bizottság fűzött módosító indítványt, amelyet el is fogadott a Ház, tehát a törvény értelmében amennyiben a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács hozzájárul, akár 90 méteres ingatlan is építhető, sőt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében e szabálytól is eltérhetnek a tervezők.

Mivel a jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházásokra nem vonatkozik, a módosítás nem érinti sem a Kopaszi-gátra tervezett 120 méteres MOL-székházat, sem a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésbe szánt Twist-Budapest elnevezésű, 90 méter magasra tervezett felhőkarcolót.

A már elfogadott szabályozás hétfői záróvitájában a fideszes Törő Gábor úgy látta, hogy a módosítások segítik a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentését.

"Az értékes, illetve egyedi építészeti és arculati motívumok megóvása különösen fontos feladat, amelynek megvalósítását ez a törvényjavaslat egyértelműen szolgálja"

- mondta Törő Gábor.

A jobbikos Hegedűs Lorántné viszont úgy vélte, hogy az elmúlt nyolc évben az építési szabályzatok összes kormánypárti módosítása egy irányba mutatott.

"Hogy önökhöz közel álló oligarchák, vagy önökhöz közel álló politikusok, közéleti személyiségek valamilyen módon nagyon jól járjanak" - jegyezte meg Hegedűs Lórántné.

Schmuck Erzsébet, a LMP részéről úgy fogalmazott, hogy a kormánypártok teljesen figyelmen kívül hagyták a lakosság valós igényeit és a várostervezési szakmai szervezetek javaslatait.

"Egyes kivételezett beruházók, befektetők érdekeinek korlátok nélküli érvényesítésének, beruházási ámokfutásának lehetünk tanúi" - mondta.

Tordai Bence, a Párbeszéd részéről a korrupció legalizálásának nevezte a módosítást, Tuzson Bence, a Miniszterelnökség államtitkára szerint azonban a jelenlegi szabályozás bármekkora ház felépítését engedélyezné.

"Ez a jogszabály pontosan megadja ezt a lehetőséget, hogy

a lépcsőzetesség elvének figyelembe vételével, az összes elvnek a figyelembe vételével lehessen szakmai alapon döntést hozni"

- hangsúlyozta Tuzson Bence.

A törvény keretszabályt alkot, az önkormányzatok ennek alapján alkothatják meg saját rendeleteiket – tette hozzá az államtitkár.

