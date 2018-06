Hamarabb nyílik meg Ferihegy 2B utasmólója

Az eredetileg tervezett októberi időpont helyett két hónappal korábban, már augusztus 1-jén üzembe helyezhetik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljának meghosszabbításaként épült utasmólót. Lesz új biztonsági ellenőrző sáv is.

Stephan Schattney, a Budapest Airport Műszaki Központjának igazgatója azt mondta, a két hónapos előny abból fakad, hogy télen a kedvező időjárás miatt gyorsabban tudott a kivitelező KÉSZ haladni, másrészt a repülőtér is sürgette a kivitelezőt - írta az airportal.hu.

Ennek köszönhetően augusztus első felében már átadhatják az utasoknak az épületet, amely mintegy 12 ezer négyzetméterrel növeli meg a repülőtéri terminál területét. Emellett azonban a Budapest Airport azt is tervezi, hogy

az A és B terminálokból nyíló utasbiztonsági áteresztő pontokon újabb utasbiztonsági ellenőrző sávot alakít ki, részben a SkyCourt kereskedelmi tereinek rovására.

Ilyen lesz az új utasmóló (látványterv: Budapest Airport)

A 220 méter hosszú és 30 méter széles mólón 10 beszállítókapu lesz, de a most is látható, a terminál épületéből kinyúló kapuk képesek a buszos és gyalogos beszállítás ellátására is.

Az új mólón 3 szélestörzsű és 4 keskenytörzsű repülőgépet tudnak egyszerre kiszolgálni, csak kesenytörzsűből pedig akár 10 is elfér egyszerre. A 2B terminálon akár 4-5 szélestörzsűt is ki tudnak majd szolgálni egyszerre utashíddal rendelkező állóhelyen (a régi és megmaradó, erre alkalmas állóhelyekkel is kalkulálva).

A futópálya felújítása

Az előzetes menetrendhez képest 15 nappal előrébb járnak az 1-es futópálya felújításával is (nagyrészt lecserélték a beton burkolatot, és több fénysort, valamint leszállássegítő műszereket telepítettek), de a végső átadás időpontja egyelőre még bizonytalan. Az eredeti tervek szerint június 30-án kell visszaadni a pályát a repülőgép-forgalomnak.