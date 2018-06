Miközben tart a vizsgálat, valami készülődik Ferihegyen

Június elején egy felszálló gép miatt sérült meg a Liszt Ferenc Repülőtéren a kettes kifutópálya. Akkor Hardy Mihály, a Budapest Airport szóvivője azt mondta, hogy egy induló gép okozta a futópálya felületének sérülését. Azt vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy pontosan mi és hogyan történt.

Azóta tovább nyomoznak, hogy vajon mi okozhatta a hibát, a Budapest Airport a belső vizsgálatot már elvégezte, viszont a közlekedésbiztonsági és rendőrségi vizsgálat még nem zárult le. Hardy Mihály elmondta, ha a hatóság a vizsgálat végére ér, akkor lehet közösen információt adni a történtekről.

A repülésben a legapróbb részletekig minden incidenst ki kell vizsgálni, ez heteket, olykor hónapokat vehet igénybe, tehát nem titkolózásról van szó,

hanem különleges alaposságot igényel az ilyen jellegű ritka hibák felderítése.

- hangsúlyozta.

Új 220 méteres utasmóló

Hardy Mihály azt is elmondta, hogy a tervekhez képest két hónappal előbb - augusztus 1-én - adják át a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a 2B Terminálhoz közvetlenül kapcsolódó, új, 220 méter hosszú utasmólót.

"Tágas, 10 ezer négyzetméteres, három szintes mólón nőtt ki egy 220 méteres hosszú híd, amelyeken közvetlenül is csatlakozhatnak majd a repülőgépek, és innen is indulhatnak utasok, és ide is érkezhetnek meg" - mondta a a kommunikációs igazgató.

Ilyen lesz az új utasmóló (látványterv: Budapest Airport)

Hozzátette azt is, hogy a Liszt Ferenc Repülőtérnek minden légitársaság igényét ki kell elégítenie, ezért rugalmasan van megépítve az objektum.

"Itt összesen egyszerre 10 keskeny törzsű repülőgép fogadására lesz lehetőség, és egyszerre három széles törzsű gépet is tudunk majd fogadni,

olyanokat, amelyek átrepülik az óceánt, nem is beszélve a jelenleg legnagyobb utasgépről, az Emirates 777-eséről, amely Dubai és Budapest között közlekedik" - emelte ki.

Hardy Mihály megjegyezte azt is, hogy több lehetőség is lesz a szállításra: lesznek buszos kapuk, közvetlen utasfolyosós beszállítás is, de gyalogos beszállítás is.

Májusban 1,3 millióra, 14 százalékkal nőtt a repülőgép utasforgalma. Egy több, mint 10 ezer négyzetméteres utasforgalmi épület átadása azt is jelenti, hogy több millióval megnő a repülőtér utasforgalmi kapacitása, így ez növelni fogja ezt a számot - mondta a kommunikációs igazgató.

"Az utasforgalom növekedését nekünk építészetileg és most már beruházásokkal is le kell követnünk. Forgalmi csúcsokat is le kell tudnunk követni és ebben nagy könnyebbséget jelent, hogy ilyen épületet tudunk átadni a forgalomnak" - vélekedett Hardy Mihály.