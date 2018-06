Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napjáról emlékezett meg közösségi oldalán.

„Nemzeti összetartozás napja. A jövőt magyar nyelven írják” – közölte a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán a trianoni békediktátum 98. évfordulóján. Orbán Viktor az Anna and the Barbies zenekar dalát is megosztotta követőivel.