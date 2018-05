Orbán Viktor: a nemzetet szolgáljuk, de a helyünk Európában van

A kormányfő a miniszterei kinevezését követő ülésen a parlamentben hangsúlyozta: Magyarország és Közép-Európa országai adják az Európai Unió leggyorsabban fejlődő régióját. Orbán Viktor megerősítette: a 2010-2030 közötti 20 évet egy korszaknak tartja, mert egy országot csak úgy lehet vezetni, ha a tervek hosszú távra szólnak.

Orbán Viktor parlamenti beszédében felidézte, hogy a választók döntése alapján 2010-től most harmadszor alakított kormányt. Mint mondta: egy országot csak úgy lehet vezetni, ha terveink hosszútávra szólnak. A magyar emberek cselekvő szellemmel álltak bele az új korszakba.

Hangsúlyozta: köszönetet kell mondanunk a vállalkozóknak, és a magyar embereknek, akik újra munkából tartják el a családjukat. A közfoglalkoztatottakat is megilleti a tisztelet. A fiatalok százezrei családalapításba fogtak, nekik köszönhető hogy Magyarországnak van jövője. És az idős korosztálynak is köszönetet kell mondani - emelte ki Orbán Viktor. Köszönet illeti azért is őket, mert támogattak minket a politikai küzdelmekben.

Azok a nemzetek jártak jól, akik előre néztek, nem hátra. A magyar emberek erőfeszítéseként Magyarország is ilyen ország lett - mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: Európa súlypontja keletre tolódik, mi vagyunk már Európa jövője.

Azt kell hangsúlyoznom, hogy régen álltak olyan jól a csillagok, mint most. A lehetőség itt van, hogy újabb dolgokba belefogjunk. Mély átalakítások, komoly küzdelmek, és szívós munka van mögöttünk. De a világban új korszak kezdődött el, ami még több változtatást követel meg tőlünk. Ehhez kellett alakítanom a kormány összetételét. Biztonsági, és szellemi fenyegetésekkel is szembe kell néznünk. A tömeges migráció még sokáig fog fenyegetni. Emberek 10 millió állnak készen arra, hogy útra keljenek, ezért nekünk ma a határ szilárd őrizetére van szükségünk. A migráció fenyegetése, azokat is ráébresztette a keresztény alapokra, akik eltávolodtak tőle.

Az a mi dolgunk, hogy oltalmazzuk azokat a létformákat, amik a keresztény hitből kisarjadtak. Védjük a családot, a nemzetet.

Ha minden kisebbségbe szorul, az Európa végét jelenti. Kötelességünk, hogy a keresztény kultúránkat megőrizzük. Elődeinket ennek jegyében tiszteltjük.

Április 8-án a Fidesz nyerte el az ország bizalmát - hangsúlyozta a kormányfő. Mi magunkra mindig is bajtársi, politikai közösségként tekintettünk. 1998-ban több mint másfél millió, 2014-ben 2 millió, idén 2 millió 800 ezer szavazatot kaptunk, hatalmas politikai közösség a miénk. Támogatóink mindenfelé vannak. Az új kormány tagjaiként, most 14-en állunk itt önök előtt.

Három kormányomban 59 miniszter szolgált, és a több száz államtitkárról még nem is beszéltem. Kellő szerénység mellett elmondhatom, hogy több kormányra való szolgálatkész emberrel rendelkezünk. Hogy mikor kit kérünk fel, azt az ország előtt álló feladatok szabják meg. Munkát ajánlunk és nem pozíciót. Ma azok állnak itt, akikre azért esett a választás, mert az ország előtt álló feladatok ezt indokolják.

Különböző képzettségű, és karakterű emberek szolgálnak, mégis arra törekedtem, hogy olyan emberek legyenek, akiknek van közös szenvedélyük, és ez Magyarország.

Most is ez volt a cél. A mi életünkben a legnagyobb dolog, hogy magyarnak születhettünk.

Bátornak is kell lennie a kormány tagjainak. A támadásokat állni kell, de észben kell tartanunk, hogy a vita sosem lehet öncélú. Csak egy mérce van, az erősödő és jobban teljesítő Magyarország.

A mi kormányuk európai horizontú. A nemzetet szolgáljuk, de a helyünk Európában van, munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk.

Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter lesz. 1990 után komoly vagyonvesztés érte Magyarországot. Nyolc év munkájával sok mindent visszaszereztünk. Miniszerasszony feladata lesz, hogy ezt a vagyont működtesse - mondta Orbán Viktor.

Kásler Miklóst emberi erőforrásokért felelős miniszterének bíztam meg. Egészséges magyar emberekre van szükség. Ez a minisztérium reneszánsz embert követel. Átlátni, átfogni, és összehangoltan irányítani egy gépezet, az embert próbáló feladat. Köszönöm, hogy megtette - mondta Orbán Viktor.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter lesz, súlyos évtizedes lemaradást kell bepótolnunk most. Még nem késő, még behozható a hátrányunk. A tiszti állományban még óriási tartalékok vannak.

Süli Jánosra a paksi atomerőmű bővítésében számítok - mondta Orbán Viktor. Olcsó energiával növeljük a magyar vállalatok versenyképességét.

Trócsányi László feladata, hogy az alaptörvényt megvédje. A miniszter úrnak sűrű évei lesznek.

A KDNP elnökének, Semjén Zsolt úrnak a szilárd elvi hozzáállása értékes lesz. Ő felel a horgonykötélért, ami nem engedi, hogy távolabbra kerüljünk a kiinduló pontunktól.

Varga Mihály pénzügyminiszterként miniszterelnök helyettesként tevékenykedik. Pénzügyi stabilitás, kiszámítható költségvetés, és csökkenő államadósság, ezt várjuk öntől- hangsúlyozta Orbán Viktor.

Palkovics László az újítás, az innováció feladatát kapta. Ilyen még nem volt a kormányzás történetében. Az Innovációs és Technológiai minisztériumot azért hoztuk létre, mert élen szeretnénk járni. Nagy feladat vár Palkovics miniszter úrra.

Nagy Istvánra bízzuk a magyar agráriumot. A magyar földet meg kell őriznünk, és tovább kell adni. Olyan politikát várunk, ami megbecsüli a gazdákat, nyitott az újításokra, és megvédi érdekeinket Brüsszelben is.

A modern kor egyik veszélye, hogy a demokrácia keretei kiüresednek. Láthatják, hogy Európai országban nő a távolság az emberek és a kormányok között.

Rogán Antal lesz a felelős, hogy ez ne következzen be nálunk - mondta a miniszterelnök.

Szijjártó Péternek nehéz helyzetekben kell majd helytállnia, ahogy eddig is tette. A nemzetközi gazdasági versenyben hatékony külgazdasági politikára van szüksége. A terepismeret a legnagyobb érték, ezt évek óta ön testesíti meg.

Öregeket a tanácsba, fiatalokat a csatába. Ezért kértem fel Gulyás Gergelyt, feladata a stratégiai szervezés. Neki egy egész országot kell látnia. Képviselje a tisztelet és az együttműködés technikáját. Arra kérem, hogy képviselje bátran a kormány érveit otthon és külföldön is. Hajrá.

Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kormány tagjának lenni küldetés és szolgálat. Hűséggel szolgáljuk a nemzetet, és szolgáljuk hazánkat.