Szigorúbb lesz a Stop Soros törvénycsomag

Berlinbe költözik a Nyílt Társadalom Alapítványok budapesti irodája a Stop Soros törvényjavaslat miatt, amely a szervezet szerint hamis színben tünteti fel és korlátozza a civil társadalmat politikai előnyszerzés céljából. A miniszterelnök hétfőn jelezte, hogy az új kormány azonnal benyújtja a Stop-Soros törvénycsomagot a Parlamentnek.

Budapestről Berlinbe helyezi át székhelyét a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája. Ez több mint száz ember munkahelyét érinti. Patrick Gaspard, a szervezet elnöke közleményében az egyre nyomasztóbb magyar politikai és jogi környezettel indokolta a döntést.

Azt írta,

a magyar kormány becsmérli a munkájukat, és hamis színben tünteti fel, korlátozza a civil társadalmat politikai előnyszerzés céljából, olyan taktikát alkalmaz, amelyre még nem volt példa az Európai Unió történetében.

A közlemény szerint a Stop Soros jogszabálycsomag miatt az alapítvány nem tudja ellátni munkáját és védelmet adni munkatársainak az önkényes kormányzati beavatkozással szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfői varsói látogatásán arról is beszélt, hogy az új kormány azonnal benyújtja a Stop Soros törvénycsomagot a Parlamentnek. "Megfelelő miniszterekkel, leendő miniszterekkel hosszú szakmai munkát végeztünk, és össze is állítottuk irányait, és elveit illetően a küszöbön álló alkotmánymódosítást, és a Stop Soros törvénycsomag tartalmi elemeit is.

Amint megvan az új kormány, megtartja az első ülését, azonnal képesek leszünk arra, hogy a Tisztelt Ház elé benyújtsuk ezeket"

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Hétfői bizottsági meghallgatásán Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterjelöltje hangsúlyozta, szigorítana a kormány a Stop Soros törvényjavaslaton, amelyhez az alaptörvény módosítása szükséges. A tárcavezető szerint minden olyan tevékenységet meg kell akadályozni, amelynek a célja, hogy Magyarország területére a törvények megkerülésével illegálisan hozzanak bevándorlókat.

"Maga a törvényjavaslat szigorúbb lesz, kiegészítjük, és át is szabjuk több területen, hatékonyabban szeretnénk fellépni az illegális bevándorlással szemben"

- mondta Rogán Antal.

A Nyílt Társadalom Alapítványok közleménye azt is kiemelte, hogy a költözés ellenére továbbra is támogatni fogják a civil szervezeteket Magyarországon az olyan fontos területeken, mint a művészet, a sajtószabadság és az átláthatóság, valamint az oktatás és az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében minden magyar állampolgár számára.