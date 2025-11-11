ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd
Márton
Ukrajna
Otthon Start
Trump–Putyin-csúcs
Aréna
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
2025. november 11. 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
A címlapról ajánljuk
Podcastok
Audio tartalmak
2025. november 11. 19:52
Jogszerű volt Ukrajnának adni a fölösleges szlovák MiG-29-eseket
2025. november 11. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2025. november 11-ei adása
2025. november 11. 18:27
Egészségfejlesztés: folytatódik a Magyar Kórházszövetség pályázata
2025. november 11. 18:15
Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni
2025. november 11. 18:00
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
2025. november 11. 17:50
Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció
2025. november 11. 16:52
Nagy Lászlóék nem érik be akármivel
2025. november 11. 16:17
Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket
