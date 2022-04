Tárgyalásra hívta az ellenzéki vezetőket Hadházy Ákos

Levélben fordultunk a parlamenti pártok elnökeihez. Egyeztetést kezdeményeztünk azokról a javaslatokról, amelyekkel szerintünk el lehet kerülni, hogy a mandátumok felvétele után "díszletellenzékként", egy tisztességtelen választáson létrejött parlamentben legitimáljuk a Fidesz hatalmát – írja Hadházy Ákos független képviselő Facebook-bejegyzésében.

Úgy tudja, hogy egyes pártok már a hét elején megkezdenék a parlamenti pozíciók elosztásáról szóló megbeszélést.

"Mi azt javasoljuk, hogy ezt mindenképpen előzze meg egy eszmecsere többek között arról, hogy szabad-e ilyen komoly munkával nem, de annál több fizetéssel járó pozíciókat elfogadni. Másrészt sürgős lenne a dolog azért is mert tegnap az LMP képviselője már be is jelentette, hogy mind a négyen részt vesznek azon a nyitó ülésen, ahol a Nemzeti Választási Bizottság elnöke jelenti a köztársasági elnöknek, hogy minden rendben zajlott a választáson" – írja Hadházy.

Hozzátette: abban is bízik, hogy korábbi pártja képviselőit is meggyőzheti arról: problémákról, megoldási javaslatokról nem csak a parlamentben lehet beszélni úgy, hogy az látható legyen.

