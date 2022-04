Márki-Zay Péter: jobbközép néppártot építünk

Először az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Márki-Zay Péter pártépítési szándékáról. Március elején a műsorban úgy fogalmazott, hogy nem a Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá, hanem egy új konzervatív-szabadelvű pártot szeretne felépíteni, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne, és – a négy év múlva következő országgyűlési választás után – önálló frakcióval is rendelkezhetne.

Most a Facebookon jelentkezett, és azt írta, hogy épp most van itt az ideje, hogy a jobboldaliak széles körében is elfogadható párttal erősödjön az ellenzék, egy olyannal, ahol a korrupció vagy a szélsőségesség fel sem merülhet.

"Fontos, hogy létrejöjjön egy jobbközép szavazóknak elfogadható néppárt, amely az Európai Néppárt hazai partnereként két év múlva elindul az EP-választáson, és addig is teljes erővel szervezi az ellenállást, valamint kiáll a politikai okból meghurcolt ellenzékiek mellett. Nem engedhetjük el azoknak a fiataloknak a kezét, akik az elmúlt hetekben annyi munkát tettek a rendszerváltásba" - fogalmazott. "Itt van velünk 120 Kossuth-kör, 27 ezer szavazatszámláló, több tízezer aktivista. Mostantól nem ellenzék, hanem ellenállás van."

Meglátása szerint a Fidesz "a nem tolvaj jobboldaliak számára nyilván vállalhatatlan".

Hozzátette: Magyarországon a vidéki kistelepülések és a legszegényebbek eléréséhez ennek a pártnak teljesen új szerepet kell találni.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt