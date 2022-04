Május végénél hamarabb nem lesz új kormány, Lázár János is visszatérhet

Szerda 14 órára nemzetközi sajtótájékoztatót hirdetett meg a Karmelita kolostorba Fidesz-KDNP kétharmados kétharmados választási győzelme után Orbán Viktor Fidesz-elnök, miniszterelnök.

"Köszönöm a választópolgároknak a kitüntető és hatalmas bizalmat, amellyel felruháztak minket a választáson" - fogalmazott elöljáróban, "minden idők legjobb választási eredményének" nevezve a vasárnapit, mivel "soha nem kapott még egyetlen párt sem ennyi szavazatot választáson".

A választási győzelem három pillére

Meglátása szerint arra a pártra szavaztak az emberek, amely "nagyobb garanciát tud adni a békére". Felidézte azt is, februárban Moszkvában járt békemisszión, "mindig a kicsit küldik előre", de utána a németek és a franciák is sikertelenül jártak.

A siker másik pillére szerinte, hogy Magyarország sikeres ország, Lengyelországgal együtt itt a legmagasabb a gazdasági növekedés, a legmagasabb a családtámogatás, a legalacsonyabb a munkanélküliség.

A harmadik pillér pedig: az ellenfél gyengesége.

"Ez egy csak a hatalomért koalíció volt, ami alapvetően tiszteletlenség a választókkal szemben" - fejtegette. A Fidesz ezzel szemben a szív és a szenvedély kampányát folytatta szerinte.

Nemzeti vízió, globális gondok

A kormány víziója elmondása szerint változatlan.

"Egy olyan kormány kapott kétharmados felhatalmazást, amely hisz a nemzetek Európájában" - mondta Orbán Viktor, aki szerint a sorscsapások globális természetűek, a megoldások viszont lokálisak, nemzetiek.

Leszögezte, aktívan részt kíván venni a jövő Európai Uniójának kialakításában.

Sürgős teendők szerinte:

béketeremtés: minél hamarabb legyen tűzszünet Ukrajnában, legyen békekonferencia Európában!

családvédelem: ez válasz az európai gazdasági válságra, amely a szankciók miatt bontakozik ki. A magas energiaárakra európai válasz kell, fel kell függeszteni az áremelés adminisztratív feltételeit ( ETS-rendszer, a villany- és a gázár összekapcsolása, bioüzemanyag-összetétellel kapcsolatos szabályozás)

Kérdések - válaszok

- Miért veszített ennyi kérdést a baloldal?

Nem foglalkozom a kérdéssel.

- Mi a véleménye az elégetett levélszavazatokról?

Semmi.

- Beszélt-e Donald Trumppal, Vlagyimir Putyinnal?

Igen. Azt javasoltam Putyin elnök úrnak, hogy azonnal hirdessen ki tűzszünetet, amelyet erősítsen meg egy budapesti megállapodás (francia elnök - az EU soros elnöke -, német kancellár). A béke mellett van 200 ezer okunk, ennyi magyar él Kárpátalján. Ők akkor élhetnek biztonságban, ha minél hamarabb fegyverszünet van Ukrajnában.

- Választások: lesz-e hatása a politikára az európai együttműködésnek? Lesz-e pártszövetség?

Ha ismerjük a francia választások végeredményét, akkor térjünk erre vissza.

- Mi a véleménye Marine Le Pen 10,7 milliós hiteléről, amelyet egy magyar banktól kapott?

Nem dolgom ezzel foglalkozni.

- Elszigeteltté vált a nyugati szövetségeseitől?

Gratulált nekünk a NATO-főtitkár és az Európai Tanács elnöke is, Kolumbia, Törökország is.

- Számított ekkora győzelemre?

Az embernek vannak titkos reményei.

- Van-e változás a Fidesz szimpatizánsi összetételében?

Nem az én asztalom ezzel foglalkozni. A magyar embereknek mindig el szoktuk mondani az igazságot.

- Kész-e Magyarország eleget tenni, hogy rubelben fizessen az orosz gázért? A tavaly megkötött szerződést milyen devizában denominálták?

Nekünk nem okoz semmilyen nehézséget rubelben fizetni. Alkalmazkodunk ahhoz a helyzethez, ami létrejön.

- Baloldali sms-kampány: milyen lépések tehetők hasonlóak megakadályozására?

Az embernek ha vannak adatai,, amelyeket nem adtak meg másoknak, de azok felhasználják, ott valami baj van. Magyarországnak olyan helynek kell lennie, ahol mindenki maga rendelkezik az adataival, azok nem vihetők ki külföldre.

- Paks 2: mi lesz most?

Nem az oroszok oldalán merülhet fel probléma, hanem az Európai Unió oldalán. Mi általánosságban sem értünk egyet a szankciós politikával. De elfogadjuk, hogy egy szövetségi rendszer tagjai vagyunk. A nukleáris energia kérdéskörének egyetlen eleme sem szerepel egyetlen szankcióban sem, így én abból indulok ki, hogy semmi nem érinti ezt a beruházást. Ha semmilyen támadás nem lenne, 2023-ban már üzemelne ez az új atomerőművi blokk. Elvesztettünk jó néhány évet a támadások miatt, ennek most meg fogjuk inni a levét.

- Ukrajna: bármelyik oldalt hívná agresszornak ebben a konfliktusban? Hogyan kommentálná a Kijev melletti eseményeket?

Magyarország részese a közös álláspontnak. A civileket meg kell védeni, bántalmazásukat el kell ítélni, egy pártatlan vizsgálatnak fényt kell derítenie a történtekre, tegnap erről beszéltem a török elnökkel.

- Mi a véleménye arról, hogy a baloldali összefogás együtt maradhat?

Vannak, akik örök diákok és akik örök tanárok, én az előbbi vagyok, szeretek tanulni, figyelni, szintetizálni. Kívánom az ellenzéknek, hogy álljon talpra, szedje össze magát. A politikában azt tanultam meg, hogy a verseny jó és fontos dolog, az hozza ki mindenkiből a teljesítményt. Ehhez kell az ellenzék is.

- Mit gondol a Jobbik vereségének mértékéről?

Szakállas bölcsességek vannak: a sikernek sok anyja van, a kudarc mindig árva. Vannak olyan dolgok, amelyeket a politikusok jó húzásnak gondolnak, de a választók szemével nézve tiszteletlenség. De ez nem az én világom, én a győztesek oldalán vagyok, nem a vesztesek dolgát kell magyaráznom.

- Putyin elnök hívta önt vagy fordítva? Miről beszéltek? Ötször olcsóbban adták-e nekünk a gázt?

Ő hívott engem. Mindenki, aki gratulált, maga hívott. Donald Trump és a török elnök is. Sok mindent lehet mondani az oroszokról, de hogy ne lennének tisztában a helyzettel, azt nem. Mi korrekt ország vagyunk, nem ellenségeket gyűjtünk, de most mégis az a helyzet, hogy barátságtalan országnak tekintenek minket az oroszok. Tudomásul veszik ezt a realitást. De tudják, hogy felépítettünk egy kapcsolatrendszert, ami most törik szét. Könnyen lehet, hogy a szankciók és a nyugat nyomása arra vezet, hogy ebből nem marad semmi. Egyetlen dolog biztos, hogy Oroszország lesz, majdnem ilyen biztos, hogy Magyarország is lesz. Ezzel kell együtt élni.

- Válságkormányzás következik-e? Mi lesz az árstoppal, a rezsicsökkentéssel?

2021 októbere után mi lecsökkentettük a költségvetési hiányt, ezt mintha elfelejtenék. Senki nem veregeti meg a vállunkat ezért. Ugyanez történt az államadóssággal is. Kampány idején. Mi egy felelős kormány vagyunk, amely igyekszik megőrizni a stabilitást. Hogy milyen lesz a gazdaság helyzete, az európai válság mértékétől függ. Tompítani, enyhíteni, kivédeni kell.

- EU-s téma: milyen stratégiát követ Magyarország?

A legfontosabb, hogy a szövetségünket Lengyelországgal meg kell erősíteni. A lengyelekkel kölcsönös védelmi szövetségben vagyunk, nem engedjük, hogy bármelyikünket kizárják a döntési mechanizmusból. Ami a jogállamisági eljárással kapcsolatos helyzetet illeti, szeretném látni a levelet, mert nem értem, ami történik. Ha valaki szabálytalanul költ el pénzt, azt vissza lehet venni, de mi még pénzt nem kaptunk. Ha jön levél, el fogjuk olvasni. Ukrajnába nem szállítunk szállítani, szankciót nem engedünk gázügyben, ugyanígy nem engedünk genderügyben sem. A többi kérdéseben pedig már mind megállapodtunk.

- Családtámogatások: hogyan bővül ki?

Ez a tervünk. De beesett most az energiaválság. Hogy mikor mit lehet megtenni, azt vizsgálat tárgya. Vannak konkrét elképzeléseim. Alakuljon meg a kormány!

- Ki tehet az ellenzéki kudarcról?

Milyen jó, hogy erre a kérdésre nem nekem kell válaszolnom!

- Budapesti fejlesztések? Városliget?

Ezt a kérdést a választás eldöntötte: úgy valósul meg minden, ahogy azt eldöntöttük.

- Békefenntartás Ukrajnában vagy a környező országokban?

NATO-tag vagyunk, nélkülük nem mozdulunk sehová.

- Nagyon nagy az árok az ukrajnai háború megítélésében. Mit üzen a két oldalnak?

Minden verseny feszültséggel jár. A választás végén kihirdetik az eredményt, ám aztán meg kell próbálni újraegyesíteni az országot. A gendertéma mentén például lehet, túlnyúlik a pártvonalakon. De ilyen a családtámogatási kérdés is. A teljes nemzeti egység felé mozduló összefogást próbálok létrehozni. Szenvedélyes ország vagyunk, mi vehemensen nem értünk egyet, nem békésen. Én egy normális vérnyomású országban szeretek élni. A fontos kérdések ne forogjanak kockán, lehet, hogy kell még ehhez nyerni néhány választást, el fogunk jutni odáig. Aki figyeli ezt a háború, próbáljon minél több információt gyűjteni, elemezzen és alakítsa ki a saját álláspontját!

- Mit üzen azoknak, akik el akarnak menni Magyarországról?

Ez a legjobb hely.

- Milyen egyéb fő célkitűzések vannak az új ciklusban?

Meg kell őrizni a pénzügyi stabilitást. Csak sikerrel lehet talpon maradni. Matolcsy Györgytől tanultam. Azt is, hogy a növekedés és a stabilitás nem áll ellentétben egymással. A növekedésnek meg kell haladnia az EU átlagát. Magyarország halad egy úton, az erősödés fenntartása egy fontos cél, közben demográfiai fordulatot is szeretnénk. Akik gyermeket nevelnek, ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.

- Mi az üzenete azokhoz, akik nem tekintik önt miniszterelnöknek?

Élvezzük ki a győzelmet, okoskodni ráérünk a jövő héten is!

- Egyetért-e Vlagyimir Putyin kijelentésével, hogy nincs Ukrajna?

Ukrajna van, a szomszédunk. Védik a hazájukat, keményen harcolnak, az ukránok jó katonák.

- Az ukrán elnökkel vívott szócsatája mennyire veszélyes a Kárpátalján maradt 50 ezer magyarra?

Ez egy hosszú történet. A magyarokat sokat bántották az elmúlt években Ukrajnában, de egy intelligens, keresztény ország háborúban ezzel nem hozakodik elő. Egyszer erről is kell beszélni.

- Jakab Péter Jobbik-elnök szerint a magyar kormány nem tud megbirkózni a gazdasági helyzettel, mi erről a véleménye?

Hallottam ezt, szerencsére a humor része a magyar politikának.

- Árstop, rezsicsökkentés: meddig tartható fenn a benzinárstop vagy a rezsicsökkentés? Mik a tervek a jelenlegi költségvetési hiány mellett az infláció letörésére?

Jó lenne minél nagyobb mértékben fenntartani az árstopot, minél hosszabb ideig, amíg ilyen bolond az EU-s szabályozás, a tárgyalások már talán meg is kezdődtek.

- A külügyet ért támadást hogyan értékelik? Szijjártó Péter marad-e a posztján?

Szijjártó Péteren múlik, én elégedett vagyok a munkájával.

- Politikai motiváció áll-e a jogállamisági eljárás megindítása mögött?

Várjuk meg a levelet, amelyben a döntést ismertetik velünk. Általában válaszolva: az EB és az EP döntéseit baloldali politikai motivációk magyarázzák. Ezek nem fair, jogszerű döntések.

- Várhatók-e változások a miniszteri tárcák tekintetében?

Az elmúlt 16 év tanulságai alapján jelentős változások voltak a szerkezetben és a személyeket illetően is. A kormány nem csak úgy van, hanem célja és értelme van. A feladatból következik, hogy hol, milyen szereplőkre van szükség, nem lesz gyors a kormányalakítás. Május 3-áig kell megalakulnia a parlamentnek. Május végénél hamarabb nem lesz kormány.

- Ukrajnai invázió: 325 EU-s országbeli orosz diplomatát utasítottak ki. A magyar kormány észlelt-e orosz kémtevékenységet?

Ha lesz rá okunk, kiutasítunk, nem tervezünk ilyet. Magyarország jól védi az érdekeit nem csak Oroszországgal, de minden országgal szemben is. Magyar ember azt mondja: ahány ház, annyi szokás, az én házam az én váram.

- Mekkora szerepe volt a baloldali vereségben Gyurcsány Ferenc működésének?

Nem lehet elrejteni a baloldal legerősebb emberét. Nem szabad lenézni az embereket, a politikának természeti törvényei vannak.

- Az elért eredmény elégtétel a családját ért támadásokért?

Ha a mértékét figyelem, azt jelenti. Szeretnék ettől elrugaszkodni. A bosszúval az a baj, hogy az hátra van. Nem azért választottak bennünket, hogy hátrafele legyünk, hanem hogy előre.

- Mit értett az alatt, hogy Volodimir Zelenszkij ellenfél?

Azt szoktam mondani, amit gondolok. Az elnök úr meg akarja mondani mindenkinek, hogy mit csináljon, miközben segítséget kér. Ez nem vezet jóra.

- Van esély arra, hogy a tanárbért már idén rendezzék?

Idén is 10 százalék béremelés lesz, biztosan. Ők ezt keveslik, igazuk van, a gazdaság teljesítményétől függ ez.

- Igaz az, hogy ön és a pártja 8-szor több pénzt költött a kampányra, adóforintból?

Ez nem lehetséges, a magyar törvényeket mindenkinek be kell tartani.

- Lázár János visszatér a kormányba?

Nem lehetetlen.

- Mitől függ, hogy megmarad-e a rezsicsökkentés?

A gazdasági növekedéstől.

- Lengyel szövetség: hogyan befolyásolja a kapcsolatokat az ukrajnai háborúval kapcsolatos nézeteltérés?

Nehezíti. Például a légtérzár kérdése, a magyarok nem szeretnének ilyet, a légtérzár ugyanis légi háborút jelent. A lengyelek pedig ki akarják terjeszteni a szankciókat az orosz olajra és gázra. Nekik van tengerpartjuk, mi csak csövön keresztül. Ha szankció lesz, nem jön a csövön semmi. A tartalék lesz, aztán elfogy.

- Lát-e lehetőséget Magyarország, hogy csökkentse az orosz energiafüggést?

Igen, Paks 2 a kulcs, a magyar gázigény 10 százalékra szorul vissza.

- Hogyan értékeli, hogy érvénytelen lett a gyermekvédelmi népszavazás?

Nagyszerű eredményt értünk el, a NATO- és az EU-népszavazás idején kevesebben voksoltak, mint most. Jogi értelemben nem kötelező érvényű a népszavazás, ez egy érv, de én azt mondom, hogy soha ennyien nem szavaztak egy irányba egy kérdésben.

- Várható-e bérrendezés ágazatonként?

Nem köthető össze a minimálbér a béremeléssel, mert a bérmegállapodás a kormánytól független folyamat, nem lehetünk kiszolgáltatottak.

- Mi a helyzet az orosz Nemzetközi Befektetési Bank sorsával? Úgy tűnik, dolgozói összefüggésben dolgoznak a titkosszolgálattal.

Magyarország megvédi magát, amikor és ahogy kell.

- Mennyit fizetünk az orosz gázért?

Jobb az ár, mint a korábbi szerződésben volt. Egész Európa gázhiánnyal néz szembe. A hosszú távú szerződés az ellátásbiztonságról szól, arról, hogy mindig lesz gáz. A teljes magyar gázigény felét szerezzük meg ilyen szerződéssel, a többit úgy, hogy ahol olcsó a gáz, onnan vesszük meg. Nekem az a véleményem, hogy annak lesz gáza, akinek hosszú távú szerződése van.

- Hogyan értékeli a budapesti választási eredményeket? 2 körzeten kívül mindent az ellenzék nyert.

Jelentősen megerősödtünk. Akkor is, ha egyébként kevés mandátumot szereztünk.

- Folytatja-e az ország a Selyemút Programot Kínával?

Igen, szeretnénk. A mostani európai-orosz konfliktus kiterjedhet Kínára is, nagy jelentősége lesz annak, hogy lesz-e az uniónak autonómiája.

- Mi lesz a kulturális beruházásokkal?

A Liget projekt a világ legnagyobb kulturális beruházása.

- Hogy fog megbirkózni a Mi Hazánkkal?

Volt már ilyen párt a parlamentben, csúfosan végezte. A Jobbik helyén csak kinőtt valami! Hogy ez pontosan milyen erő, mit fog jelenteni, nem tudjuk, meg kell várni az első parlamenti felszólalásokat, antiszemitizmus ügyében zéró tolerancia van.

- Kizárható-e, hogy megszorítások nélkül nem lesz tartható a gazdaság legfőbb néhány száma?

Kizárható.

- Mit üzen azoknak, akik nem önre szavaztak?

Egyetlen győzelem sem végleges, egyetlen kudarc sem végzetes.

- Milyen új adóváltozások várhatók?

Multiadók várhatók, ha az EU nem képes megfékezni az energiaárak növekedését.

