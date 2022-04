Tizenhárom megfejtés – Ezért szenvedett történelmi vereséget az ellenzék

Összeállításunkban sorra vesszük a magyar politikusok reakcióit a vasárnapi választásokra.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Fidesz-KDNP kétharmados győzelmének három oka van:

a magyarok békét akarnak Magyarország sikeres ország az ellenfél egy "csak a hatalomért" koalícióba állt össze, ami "tiszteletlenség a választópolgárokkal szemben"

– erről a Fidesz elnöke a választást követő nemzetközi sajtótájékoztatóján beszélt.

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt leginkább a Fidesz-KDNP professzionális kommunikációjának tudja be a vereségüket.

"Az az agymosás, az a goebbelsi, hitleri propaganda, amit a Fidesz kiépített magának, minden erőfeszítést képes pillanatok alatt lesöpörni. Három hét alatt építették fel azt, amit a migránsválság idején még három év alatt" – fogalmazott.

Bűnbakkeresés

A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Pétert kárhoztatja.

"Kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötőbe kormányozza a hajót" – mondta a volt kormányfő.

A Jobbik elnöke, Jakab Péter is Márki-Zay Pétert okolja.

"Októberben hat ellenzéki párt hadseregét kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt. Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hova tovább Fidesz-kétharmad lett. Talán a kevesebb, megfontoltabb és egyértelműbb beszéd most több szavazatot hozott volna. Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta" – fejtegette a Jobbik elnöke.

Az LMP társelnöke, Kanász-Nagy Máté is a miniszterelnök-jelöltet bírálta:

"Nem tett jót, hogy a miniszterelnök-jelöltünk egy végtelen monológgá változtatta a kampányunkat."

Az MSZP társelnökének, Kunhalmi Ágnesnak más, önkritikusabb megfejtése volt az ATV-ben:

"A döntő ok szerintem az, hogy a háborúra adtunk szerintem rendkívül rossz választ."

Karácsony Gergely főpolgármester ugyanott arról beszélt, hogy ellenzéki oldalról a Jobbik egymillió szavazója tűnt el.

"Volt egy viszonylag jól körülírható és nagyon jelentős szavazóréteg, amely nem jött velünk, pedig 2018-ban a Fidesz ellen szavazott. Hogy ennek mi az oka, ezt szerintem érdemes megfejteni, és lehet, hogy innen tudjuk megfejteni azt, hogy mit kell máshogy csinálni."

A Momentum elnöke, Donáth Anna azt a tanulságot vonta le, hogy nem lehet jobbról előzni a Fideszt, el kell juttatni az üzeneteket vidékre.

"Elviselhetetlen időszakok jönnek, nekünk ez a jövőnk" – mondta.

Cinikus profik vs. hisztérikus amatőrök

Török Gábor politológus szerint cinikus profik játszottak hisztérikus amatőrök ellen; az elemző az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt erről:

"A konstrukció eleve olyan, hogy nem tudják úgy összeadni az egyet eggyel, hogy abból kettő jöjjön ki. Az egy meg egy alig volt több, mint az egy."

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, hogy az ellenzék nem képes a vidékiek fejével gondolkodni.

"Talán túlságosan is a fővárosi politikai erőviszonyokból alakult ki az a politika és modell, ahogy a 2022-es választásoknak nekifutottak" – vélekedett.

A Fidesz jobban ismeri a magyar társadalmat – jelentette ki az InfoRádió választási műsorában Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

"Jobb a társadalomismerete a kormányon lévő erőknek, mint amilyen az ellenzéknek" – mondta.

2026, 2030, 2034, 2038

Tölgyessy Péter szerint a választás azt bizonyította be, hogy még mindig a Fidesz a leginnovatívabb párt. A politikai elemző a Partizán műsorában nyilatkozott.

"A Fideszben óriási veszély van, hogy nehezen fog majd mozdulni, de egyelőre ez az a párt, amely érti ezt az országot és nagyon innovatívan reagál."

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebookon írta meg, hogy szerinte az ellenzék miért szenvedett megsemmisítő vereséget. Szerinte a választás most ugyanúgy nem volt tisztességes, demokratikus és fair, ahogy nem volt az 2018-ban sem. A mindent meghatározó hiba szerinte az volt, hogy 2018-ban "gyorsan túllendültek ezen a kis problémán, semmit nem tettek a tisztességes játékszabályokért és a propaganda ellen, és a hűtött-fűtött, arannyal ékesített Parlamentben is eljátszották a demokrácia színjátékát. Ha most is elkövetik ugyanezt a hibát, az eredmény igy ugyanez lesz 2026-ban, 2030-ban, 2034-ben és 2038-ban".

