Kocsis Máté: a baloldali kormányok elvettek mindent az emberektől, amit el lehetett venni

A választás tétje, hogy visszatér-e a Gyurcsány-Bajnai-korszak Magyarországra vagy sem, a két politikai oldal ennek mentén feszül egymásnak. A baloldali kormányok idején elvettek mindent az emberektől, amit el lehetett venni, a családtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi bért, emellett megemelték a rezsiköltségeket, az adókat, és példátlanul magas volt a munkanélküliség. Ezzel szemben a mostani kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat és számos ágazatban emelte a béreket, korlátozta a rezsiköltségeket. Ha április 3-án a kormánypártok elnyerik a választók bizalmát, a béremelési program folytatódni fog - számolt be Kocsis Máté arról, hogyan értékelték az áprilisi választásokat.

Azt mondta, a politika tapasztalati műfaj és a baloldal programját megismerhette az egész ország 2002 és 2010 között, de ha valaki nem emlékezne rá, akkor "Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelöltje", Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban "kikotyogta", mire lehet számítani, ha ők kormányoznának: fizetős egészségügy, a rezsicsökkentés eltörlése, az illegális bevándorlással kapcsolatos szabályok eltörlése, határzár megnyitása, illetve a gyermekvédelmi törvény eltörlése.

A közös frakcióülésről kiderült, csütörtökön több miniszter ágazati típusú beszámolót tartott, a frakcióvezető szerint számos ügy szóba került. Varga Mihály pénzügyminiszter arról számolt be, hogy a tavalyi gazdasági növekedés az EU élvonalába tartozik a 7,1 százalékos gazdasági növekedéssel. Ez a teljesítmény teszi lehetővé a béremelési programokat, a 25 év alattiak szja-mentességét vagy a gyermekes családok egy egy évi szja-jának a visszatérítését.

Téma volt a gyermekvédelmi népszavazás, amivel kapcsolatban Kocsis Máté elmondta: amikor kormány javaslatára a parlament elfogadta a gyerekek védelmére - az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól - és a nevelésére - a szexuális nevelésére is - vonatkozó törvényt, amely szerint e nevelés csak a szülők döntésén alapulhat, egy vita alakult ki Magyarországon. Ez a vita úgymond kikúszott Brüsszelbe, és Brüsszel visszaélve a hatalmával nyomás alá helyezte az országot, szankciókat helyezett kilátásba, soha nem látott erővel indított el Magyarország elleni támadásokat. Ha ilyen vita van, akkor a népnek kell döntenie, indokolta a népszavazási "fegyver" bevetését. Reményeik szerint a brüsszeli támadások és a kettős mérce időszaka a népszavazással lezárulhat. Mint mondta, ez történt a 2016-os kvótanépszavazáskor, azt követően is csökkent a Brüsszelből érkező nyomás.

Elhangzott, a frakcióülésen hivatalosan is döntöttek (egyhangú szavazással) az államfőjelölt személyéről: mivel a KDNP is támogatja Novák Katalin személyét, ezért közösen javasolják Áder János utódjának. Március 10-én lehet szavazás az Országgyűlésben, az utolsó ülésnapon a választás előtt.

Simicskó István elmondta, a Fidesz és a KDNP együttműködése ugyanazon hagyomány szerint működik és jól működik, ez egy soha nem látott sikereket elért szövetség. (A párt külön is tartott szerda kora délután egy frakcióülést, ott is értékelték az elmúlt időszakot és a választási felkészülést.)

A KDNP támogatja a családtámogatási rendszer kibővítését csakúgy, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetését. A politikus hangsúlyozta, az emberek életkörülményeit jobb irányba meghatározó döntések születtek. Ellenben ezek az értékek veszélybe kerülnek, ha visszatér a baloldal - hangsúlyozta.

Meglátása szerint Márki-Zay Péter keresztényként, nemzetiként és jobboldaliként határozta meg magát, de a hihetetlen nyilatkozatdömpingjében egyebek között azt is mondta, hogy akár az ördöggel is szövetkezne, hogy legyőzze a Fideszt – ám ha keresztény lenne, akkor a jóisten segítségét kérné – mondta Simicskó István. Úgy értékelt, hogy az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének több nyilatkozata is "szégyen".

Beszélt még a migráció veszélyéről – ezt a kormánypártok veszélyesnek tartják és garantálják a magyarok biztonságát, míg a baloldal ezt a folyamatot nem veszélyként fogja fel, és Gyurcsány Ferenc az Európai Egyesült Államokban hisz. A Fidesz-KDNP viszont a nemzetekben.

Elhangzott még a tájékoztatón, hogy a frakcióülésen nem merült fel a kétharmad megszerzésének vagy meg nem szerzésének kérdése. Kocsis Máté szerint ha az emberek rájuk bízzák a kormányzást, mindegy, milyen arányban teszik ezt. Mint mondta, most a Fidesz az esélyes, de ezt még győzelemre kell váltani sok munkával. A tendenciákat látva a Fidesz frakcióvezetője optimizmusának adott hangot. A frakcióvezetők szerint a kormánypártok bizonyítottak az elmúlt időszakban, és ha az emberek az elmúlt évek tényeit nézik, akkor a Fidesz-KDNP-re fognak szavazni.

Benzinárstop-ügyben a frakcióülésen Varga Mihály kifejtette: az intézkedést helyesnek tartják, jelen pillanatban az a legfontosabb hogy az embereket megvédjék az üzemanyagárak elszállásának hatásaitól. A "másik oldalon" ez nehézségeket okoz, és a kritikákat nem vitatják el, de úgy vélik, hogy az emberek védelme nagyobb súllyal esik latba - mondta Kocsis Máté. A kompenzálás lehetősége nem merült fel, úgy vélik, hogy a helyzet kezelhető lesz anélkül is.

