Miért vámol agyba-főbe Amerika – siralmas helyzetben a pénzügyi mérleg

Egekben a költségvetési deficit: az 1970-es évek vége óta (kivéte a 2008-2009-es pénzügyi válságot és a pandémia időszakát) nem volt ilyen magas. Az államadósság lassan a következő évtizedek gazdasági teljesítményének kétszeresére emelkedik.

Ilyen állapotban vette át Donald Trump az Egyesült Államok vezetését – írja elemzésében a Telegraph című lap.

Az új elnöknek közben figyelnie kell kampányígéretére, hogy masszív adócsökkentést hajt végre. Közgazdászok szerint ennek az összegében már annyi a nulla, hogy nehéz felfogni: 10 év alatt 10 ezer milliárd dollár lesz a költsége.

Kell a pénz az adókedvezményekre

Szakértők szerint így Trump vámjai valójában nem valamiféle geopolitikai pózolásból fakadnak, hanem az adócsökkentő program finanszírozását szolgálják. (Beiktatási beszédében ez nyíltan ki is mondta: „ahelyett, hogy saját polgárainkat adóztatnánk, megvámoljuk a külföldi országokat és gazdagabbá tesszük a polgárainkat”).

A Telegraph forrásai szerint mindez azt jelenti, hogy hozzá kell szokni a washingtoni vámpolitikához.

„Úgy tekint rájuk, mint bevételi forrásra és a csapata arra használja fel őket, hogy igazolják az adócsökkentéseket” – mondta Michael Martins volt amerikai követségi diplomata, az Overton Advisory tanácsadó cég alapítója. Erre sem a Martinshoz hasonló elemzők jöttek rá, mert ezt is kimondták az elnöki csapatban:

„A vámok nagyon fontos részét képezik az adócsökkentésről szóló beszélgetéseknek”

– idézte a brit lap Peter Navarrót, az elnök kereskedelmi tanácsadóját.

Mindez, Martins szerint azt jelenti: fel kell készülni, hogy Donald Trump további vámokat vet ki és növeli a már létezők mértékét.

Masszív költségvetési hiány

A 2025-ös pénzügyi évre 1.9 ezer milliárd dolláros amerikai szövetségi deficit a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) prognózisa, ami a GDP 6,2 százalékának felel meg. Az arány már közelít az elmúlt 50 év átlagának kétszereséhez. Tíz év múlva a költségvetési hiány már 2,7 ezer milliárd, az akkorra várt GDP-szint 6,1 százaléka lesz.

Ezért mondják azt az elemzők, hogy siralmas az Egyesült Államok pénzügyi helyzete. A magas hiány azt is jelenti, hogy folytatódik az eladósodás és a Kormányzati Elszámoltatási hivatal (GAO) szerint az kezd fenntarthatatlanná válni.

A hivatal becslése szerint 2027-re az amerikai államadósság rekordmagasságra, a GDP 106 százalékra ugrik, 2047-re pedig eléri a 200 százalékot.

És ezek a számok még arra épülnek, hogy Donald Trump 2017-es adókedvezményei az idén lejárnak. Ő azonban meg akarja hosszabbítani azokat, ami a következő évtizedben 5,5 ezer milliárd dollárnyi adósságfelvételre kényszeríti az államkasszát.

Adócsökkentés, rendületlenül

James Knightley, az ING bank nemzetközi közgazdásza szerint „ez csak a kiinduló pont lesz. Az 5,5 ezer milliárdból senki sem profitál, mert csak arra lesz jó, hogy a jelenlegi szinten tartsa az adósávokat”.

Donald Trump azonban további csökkentésekre készül. Például meg akarja szüntetni a túlórát terhelő adót, ami 2 ezer milliárd dollárba kerülhet 10 év alatt.

Az elnök emellett meg akarja szüntetni a szociális segélyek és a borravaló adóját és 21 százalékról 15 százalékra akarja leszállítani a nyereségadót. És ez mind pénzbe kerül. Kommentátorok szerint azonban nem minden mehet könnyen neki, a Kongresszus például megmakacsolhatja magát a borravaló kérdésében.

Martins szerint Trump úgy kezeli majd, hogy „márkaneve a volt üzletemberből lett politikus és ő így az agresszív első lépés” taktika híve.

Privilegizált helyzetben Amerika, de nem tarthat örökké

Kérdés, hogy mi reagálnak a piacok, az amerikai állampapírok hozamai. Ezek egyelőre nem emelkednek olyan mértékben, hogy a növekvő államadósság azonnali pénzügyi válságot okozzon, de ki tudja, meddig bírja a rendszer.

„Az Egyesült Államok kivételezett helyzetben van. Képes nagyon nagy költségvetési hiányokat finanszírozni, alacsony kamatláb és egy erős valuta mellett. Viszont nem tudjuk, mikor ér mindez véget... azt azonban tudjuk, hogy a tűzzel játszunk, mert ez nem tarthat a végtelenségig”

– mondta Robin Brooks, a tekintélyes kutatóműhely, a Brookings Intézet munkatársa.

Trump számára opció még a közkiadásokkal való takarékosság. Ez a DOGE, a Kormányhatékonyság Hivatala felállításának hátterében. Elon Musk milliárdossal az élén a DOGE feladata, hogy masszív takarékossági lépésekkel szabadítson fel pénzt, de még így sem fog megfelelő mennyiségű pénzt összespórolni.

Az amerikai állami kiadások kétharmadát (benne a társadalombiztosítási, kereset-kiegészítési és egészségügyi szociális járulékokat) törvény védi,

így Musk a fennmaradó egyharmadot célozhatja csak meg. Ennek a harmadnak a kétharmada azonban katonai kiadás, így megtakarításokat a harmad harmadában találhat a milliárdos vállalkozó.

(Aki januárban elismerte: reálisan 1 ezer milliárd dollárt spórolhat meg).

Bejön-e elég pénz a vámokból?

Ilyen helyzetben elég pénzt tud-e összeszedni Trump a vámokkal? A rövid válasz: nem, de az elnököt motiválhatja a múlt: a 20. század elején az amerikai állami bevételek körülbelül felét a vámok tették ki (napjainkban viszont már csak 2 százalékát adják).

A számítás az, hogy az összes import 10 százalékos vámja és a kínai termékeket sújtó 60 százalékos vám évi 225 milliárd dollár bevételt produkálhat.

Ez azonban – a szakértők szerint – nem veszi figyelembe az úgynevezett Laffer-görbét.

Azaz: ahogy vámot emelnek, az érintett áruk forgalma csökken és így nem folyik be a tervezett pénz.

A közgazdászok arra is figyelmeztetnek: a vámok árát az alacsonyabb jövedelmű amerikaiak érezhetik meg, aki pénzük nagyobb hányadát költik fizikai termékekre és energiára.

Ha túl agresszívek a vámok, az visszavethet eme réteg költekezési potenciálját, ami gyengébb gazdasági növekedést idézhet elő.