Újabb rengés Almatiban: van, aki menekült, más „lambadázott”

Az Almatira váró földrengésről már évek óta spekuláltak Kazahsztánban, és a hangulatkeltésből kivették a szerepüket a különböző ezoterikus infuencerek is.

Január 23-án igazolva látták jövendöléseiket, amikor egy több száz kilométerre délre történt rengés riadalmat keltett az egykori kazah fővárosban.

Most (március 4-én), az epicentrum mindössze 30 km-re volt a városközponttól, és a rengés erőssége meghaladta a Richter skálán a 5-öst, aminek nyomán a városban megszólaltak a szirénák.

⚡A powerful earthquake occurred in Kazakhstan.



Residents of Almaty felt tremors with a strength of five points. People jumped out on the street to the wail of the siren.

A fenti, kazah nyelvű videóban azt látni, hogy miként januárban, az emberek most is gyorsan az utcákra menekültek a több mint másfél milliós városban, amely tele van többemeletes házakkal.

Egy másik videó egy kávézó dolgozóit mutatja, amint meglepi őket a rengés, egy további egy kórházi műtőt. „A sebészek folytatják a műtéteket” – fogalmaz a kollégáit filmező dolgozó, majd az ablakhoz megy, hogy mutassa az utcára menekült lakosokat. „A földszinti ablakon rács van, ha erősebb jön, mi nem tudunk rajta keresztül kimenekülni” – teszi hozzá.

#Kazakhstan's largest city struck by #earthquake, residents forced to evacuate



The 5.0-magnitude quakes shook Almaty causing significant damage and disrupting life as residents evacuated to the streets.



School and university classes have been canceled, though no injuries have…

Áldozatokról ugyanakkor nem szóltak az első jelentések, a tudósítások csak anyagi károkat említettek. Almatiban leállt a metró, amelyet csak az alagutak biztonsági ellenőrzése után indítanak újra.

#Moment of #earthquake with magnitude 5.3 in #Almaty (#Kazakhstan, 4.03.2024).

? International online forum "Global crisis. There is a way out"

A kazah Nemzeti Szeizmológiai Központ szerint a rengés helyi idő szerint délelőtt, kevéssel fél 12 előtt történt, aminek nyomán szirénák szólaltak meg a városban.

Úgy tűnik, nem történt nagyobb baj

A hatóságok több épületet evakuáltak és több száz „gyülekezési pontot” nyitottak meg iskolákban és más intézményekben a lakosoknak.

Emellett az Almati akimátus (a polgármesteri hivatal) gyorsan közleményt adott ki, igyekezve megnyugtatni az embereket, hogy szervezetten reagál az eseményekre. (A januári földrengés idején elhangzott néhány bírálat, hogy nem mindenki kapott például figyelmeztető SMS-t a telefonjára; a Forbes Kazahsztán magazin is megjegyezi: jelek szerint most is csak androidos telefonokra érkeztek üzenetek).

Az akim hivatala emellett figyelmeztetett, hogy a lakosok csak a hivatalos forrásból származó információra hagyatkozzanak, és nem továbbítsanak ellenőrizetlen híreket. Mindezt persze nehéz elkerülni a közösségi média korában, így el is kezdtek gyorsan terjedni a lakosok videói.

Vannak, akik az utcán lambadáztak

Helyi idő szerint délutánra a rendkívüli helyzetek minisztériuma közleményt adott ki, amelyben engedélyezték a város lakosainak, hogy visszatérjenek otthonaikba.

Ezt a kazah Szeizmológiai Központ értékelésére alapozva mondták, amely szerint 70 százalékos valószínűséggel nem lesz erős, pusztító utórengés a városban, bár gyengébbekre számítani lehet.

Közben képek is megjelentek a közösségi médiában az épületekben esett károkról, de a hatóságok szerint jobbára a burkolatok repedtek meg. A rengés olyan erős volt, hogy a szomszédos Kirgizisztán fővárosában, Biskekben is éreztek egy 3,5-ös amplitúdójú földmozgást.

В районе Кок жиек в Алматы после землетрясения на одном из домов у стены отошла обшивка.



Видео: almaty_city

Viszont érkezett egy vidám videó is arról, hogy az utcára menekült emberek jobb híján táncra perdültek a várakozás közepette: