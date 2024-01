Donald Trump "zűrzavarra" figyelmeztet arra az esetre, ha bíróság elé állítják

Donald Trump zűrzavarral és egyesek szerint burkoltan erőszakkal fenyegetőzött arra az esetre, ha bíróság elé állítják, mert megkérdőjelezte a 2020-as elnökválasztás végeredményét és megpróbálta érvényteleníteni egyes államokban a végeredményt.

Trump szerint „azért küldik bíróság elé, mert a felmérések szerint megelőzi Joe Biden elnököt”.

„Azt hiszik, hogy így nyerhetnek, de ez nem megy. Zűrzavar lesz az országban. Nagyon rossz dolog. Pandora szelencéjét nyitják ki ezzel”. Emellett újra választási csalásokat emlegetett.

Trump a washingtoni Waldorf Astoria szállóban beszélt erről újságíróknak és nem volt hajlandó kérdésekre válaszolni – például arra, hogy kizárja-e a támogatói részéről az erőszakot. Előtte az egyik kerületi bíróságon volt meghallgatása a 2020-as választási eredményekre adott reakciója ügyében. Emlékezetes módon azt ismételte, hogy „ellopták” tőle a választást. Ebben az ügyben nem vádolják a 2021. január 6-i eseményekre való felbujtásért, de

az a vád, hogy az erőszakot kihasználva késleltetni akarta a választási eredmény hitelesítését és a hatalomátadást.

Szinte pontosan három évvel ezelőtt a Trump-hívők megrohamozták az amerikai Kongresszus épületét, amely az elnökválasztási eredmény hitelesítését végezte. A képviselőket biztonságba kellett helyezni, miközben 36 órán belül 9 ember halt meg az attak nyomán.

Most, sok Trumpot kritikusan szemlélő médiumban az a téma, hogy megint nem volt hajlandó elítélni a politikai erőszakot. A kérdés a bírósági meghallgatáson is felmerült, mert a bírói tanács egyik tagja megkérdezte: „Megparancsolhatja-e az elnök, hogy a SEAL kommandós csapat tagjai megöljenek egy politikai riválist?” Amire Trump ügyvédje azt mondta: akkor lehetne egy elnököt bíróság elé idézni ezért, ha előtte a Kongresszus vádeljárás alá vette és elítélte.

Trump a bíróságon is és utána is azt hangsúlyozta, hogy az elnököknek és volt elnököknek kijár az immunitás – még Barack Obamát sem lehet utólag perbe fogni a „hibás” drón-csapásaiért és Joe Bident sem „a halálos áldozatokkal járó szégyenletes” Afganisztáni kivonulásért, vagy azért, mert alelnökként „egy milliárd dolláros segély visszatartásával fenyegetőzött, ha Ukrajna nem váltja le akkor főügyészét”.

Aztán azt is mondta, hogy Biden megérdemelné, hogy bíróság elé állítsák... vigyáznia kell, mert vele is megtörténhet – jegyezte meg. Trump tőle szokatlan módon, nagyon visszafogott és nyugodt hangnemben beszélt. Most a fellebbviteli bíróságnak kell döntenie arról, hogy márciusban megindulhat-e ez a per – miközben a volt elnök ügyvédei a többi pert is a novemberi elnökválasztás utánra akarják halasztani.