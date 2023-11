Joe Biden életkora már teher pártjának is, de egyes politikái nyerők

Sem a republikánus szimpátiájú Ohióban, sem az inkább demokratapárti Virginiában, sem a keményen konzervatív déli Kentuckyban nem volt nyerő téma a keddi helyi választásokon az abortusz tilalma. Mindhárom helyen megerősödtek a nők autonóm döntési jogát védő demokraták. Ohióban immár a helyi alkotmányba foglalják az abortuszhoz való jogot, Virginiában az ezért kampányoló demokraták állnak nyerésre a helyi szenátusban, amivel elkaszálják majd a tervezett helyi szigorítást.

NBC News projects that Ohio voters have passed Issue 1, enshrining abortion rights in the state constitution. pic.twitter.com/5CASekd3fF — MSNBC (@MSNBC) November 8, 2023

Kentuckyban pedig, a konzervatív szimpátiák ellenére a demokrata kormányzó, Andy Beshar újraválasztását könyvelték el szinte kész tényként – ez azért lényeges, mert extrémnek nevezte saját állama abortusztörvényét, amelyet annak ellenére fogadtak el egy alkotmánymódosítással, hogy a választók azt leszavazták.

Mindezek a fejlemények megerősítik, amit a Reuters elemzése sugall: a demokraták egyes politikái népszerűek, miközben az a tény, hogy Joe Biden ebben a hónapban tölti be 81. életévét, már nem annyira.

“We talk about Biden's age a lot...Trump has become also increasingly confused about things,” @JonKarl says of the former president.



“He confuses basic facts, says some rather strange things, but there isn't much attention paid.” https://t.co/5q58bOAy5k pic.twitter.com/YK2PAXVRz8 — This Week (@ThisWeekABC) November 5, 2023

A Reuters kiemel egy hithű demokrata szavazót, aki elmondta: hálás, amiért Biden pénzt biztosított egy philadelphiai kerület környezetszennyezésének mentesítésére és azért is, mert nem hagyta az egekbe szökni a családtagjai számára fontos gyógyszerek árát.

Viszont abban reménykedik, hogy megjelenik valaki más, aki a 2024-es választási csatába vezeti majd a demokratákat... vagy jobb híján egy olyan republikánus, aki elorozza Donald Trumptól a potenciális elnökjelöltséget.

„Szeretem Joe Bident, de öreg fickó és nagyon idegesít, hogy nincs választásunk. Szívem szerint elfutnék valahová”

– mondta Andrea Singmaster.

Biden népszerű politikái közt van az, hogy a szövetségi kormány tárgyalhat a 65 évnél idősebbek és a fogyatékosok egészségügyi biztosítója által biztosított gyógyszerek áráról, az inzulin ársapkája, az infrastrukturális befektetések és a klímavédelmi fellépések.

Legislation to cap the price of insulin prescribed through private insurance and Medicare at $35 a month for Americans of all ages was blocked by Senate Republicans last year.https://t.co/AyyT0wTjjV — The Copper Courier (@CopperCourier) November 6, 2023

Emellett meghirdette a „Befektetni Amerikába” programot, amely a munkásosztály körzeteit célozza meg az energia- és egészségügyi árak leszorításával. Ezt illetékesei próbálták „a terepen” népszerűsíteni a nyár folyamán, de úgy tűnik, nem sok eredménnyel.

Biden népszerűségi indexe rekordmélységbe – a Reuters/Ipsos felmérése szerint 40 százalékra – zuhant, és a választók a magas energia- és élelmiszerárak miatt rendszeresen rossz osztályzatot adnak neki a gazdaság menedzselésének kérdésében. És a saját pártja emberei is kezdik elismerni, hogy Biden teher lehet.

„Azt látom, hogy az országban masszív többség mondja azt, hogy az elnök túl öreg. Nem tudom, hogy képesek-e ezen túllépve látni, hogy például bővültek az iparban az állások”

– mondta James Carville demokratapárti kampánystratéga.

Trump vezet a „frontállamokban”

Biden számára egy dolog lehet megnyugató: országosan a 77 éves Donald Trump egy százalékkal népszerűtlenebb, mint ő – szintén a Reuters/Ipsos szeptemberi felmérése alapján, amely azt mutatta, hogy Bidenről az amerikaiak 57 százaléka van rossz véleménnyel, Trumpról pedig 58 százalék.

Viszont Trump vezet hat, a szavazás szempontjából fontos „frontállam” közül ötben. Pennsylvániában Joseph Foster vezető demokrata azt mondta, „aggasztó, hányan mondják a pártból, hogy Biden túl öreg és nem vág az esze”. Pedig most Biden eredményeit kéne ünnepelni, nem pedig nyíltan megkérdőjelezni, hogy újrainduljon-e – mondta.

Legislation to cap the price of insulin prescribed through private insurance and Medicare at $35 a month for Americans of all ages was blocked by Senate Republicans last year.https://t.co/AyyT0wTjjV — The Copper Courier (@CopperCourier) November 6, 2023

A Reuters által megkérdezett tucatnyi demokrata illetékes ebben a helyzetben azt mondja: a párt úgy tarthatja meg a Fehér Házat, ha nem Biden eredményeire, hanem a Trump által támasztott veszélyre koncentrál.

A párt felső vezetése viszont ennek az ellenkezőjét csinálja: elutasítja a közvélemény-kutatások adatait, és úgy látja: világossá kell tenni a közvélemény számára, hogy mi mindent köszönhet az elnöknek.