Szétszedte a Fox News Tucker Carlson házistúdióját – most, baltával a kezében, újjáépíti

Tucker Carlson a konzervatív amerikai médiatér meghatározó személyisége. A Fox News hírtévében sokáig követte Donald Trump vonalát, még annak ellenére is, hogy az exelnök csúnyán összeveszett az adóval. A Magyarországon is megfordult műsorvezetőt április végén bocsátotta el a Fox, miközben több százmillió dolláros perben állt egy szavazógépeket gyártó céggel, amely a jó hírének megsértése miatt követelt kártérítést. A hírtévé és Carlson is teret engedett ugyanis Donald Trump választási csalással kapcsolatos állításainak.

Carlson egyik SMS-e miatt került bajba, amelyet egy producerének küldött a 2021-es capitóliumi ostrom idején. Ebben arról írt: azon kapta magát, hogy tetszett neki, ahogy három Trump-párti fehér tüntető elkezdett verni egy Antifa-aktivistát. Napvilágra került elmélkedését ezzel zárta: „Ennek bántania kellene engem. Valaki szereti ezt a gyereket, ha csak a politikát látom az emberben, akkor miben vagyok jobb náluk?”

A The New York Times szerint ez pecsételte meg Carlson sorsát a tévéadónál, a privát üzenetben megfogalmazott dolgokkal újabb frontot nyithattak volna a társaság ellenfelei, ezért megváltak a műsorvezetőtől. Ezek után jelentek meg a múlt héten a karrierjét a Twitteren folytatni kívánó Carlson otthonában a Fox News munkásai, és szétszedték a pajtájában felépített házistúdiót.

"Elvitték a díszletet és mindent, az összes felszerelést, a székeket, az íróasztalt, az elválasztó falakat" – idézte a Daily Mail Patrick Feeney-t, aki a stúdió újjáépítésének munkálatait irányítja. Hogy miért történt mindez? Egy forrás azt mondta a szintén brit The Guardiannek, hogy a felszerelés az ő tulajdonuk volt, a stúdiót a saját költségükön építették fel.

A Fox News nem hozta nyilvánosságra, miért küldte el Carlsont, de a Variety magazin nemrég arról számolt be, hogy a Fox egyik igazgatósági tagja közölte vele: ez volt a szóbeli feltétele a peren kívüli egyezségnek a Dominion szavazógépgyártó céggel – a 787 millió dolláros kártérítésen túl.

A Dominion szóvivője azt mondta a The Guardiannek, hogy a teljes összeg április 18-án érkezett meg, két nappal az ügy lezárása és hat nappal Carlson menesztése előtt.

Az 54 éves Carlson most egy háromfős brigáddal dolgozik azon, hogy újjáépítse stúdióját a Maine állambeli Woodstockban – a publikált képek szerint kockás ingben és munkamellényben, kezében egy méretes fejszével.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt