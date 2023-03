Elton John akár egymilliárd dollárt kaszálhat az öt éve tartó búcsúturnéval

Elton John a hétvégén töltötte be 76. életévét, de még mindig jár, mint a motolla. Közel öt évvel az után, hogy bejelentette:, búcsúzik az élő zenéléstől, az excentrikus ruházkodásáról ismert zongorista-énekes végre hazatért. A múlt héten már Angliában verte a billentyűket, utána még jön Európa és július 7-én, Stockholmban lesz az utolsó fellépése.

Mint a Timesnak elmondta, az utazó cirkuszhoz jó kondiban kell maradnia, úgyhogy

heti kilenc kilométereket gyalogol egy úszómedencében – oldalazva.

A Farewell Yellow Brick Road (Isten veled, sárga téglás út) turné múlt csütörtökön landolt Liverpoolban, majd jött Birmingham. Kilenc londoni fellépés után a Glastonbury Fesztiválon ér véget a brit szakasz.

Reginald Kenneth Dwight – ez Elton eredeti neve - becslések szerint akár egymilliárd dollárt is kereshet a jegy- és szuveníreladásokból, de már így is megdöntötte minden idők legnagyobb bevételt hozó turnéjának rekordját. Januárban már arról szólt a fáma, hogy 278 koncertből 817,9 millió dollárt gereblyézett össze.

Ha ennyi energiája van, miért vonul vissza?

Ez az a kérdés, ami sok rajongót izgat – és amire a sztár meg is adta a választ: több időt akar tölteni élettársával, akit férjének nevez, David Furnish-sel, aki egyben a turné menedzsere és kreatív igazgatója és a fiaikkal, a 12 éves Zacharyvel és a 10 éves Elijah-val. Ha nincs a pandémia, akkor már korábban lecsukta volna a zongora fedelét – mondta még.

A múlt heti show-k után még közel 50 fellépés maradt és mire július elején – immár utoljára – Stockholmban lép színpadra, már 329-nél tart majd, úgy hogy 900 órán át zongorázott.

Felmerül a kérdés, hogyan bírja cérnával. Mint a Times megjegyezte, nem megy mindig olyan könnyen a dolog. Például két éve, az új-zélandi Aucklandben le kellett rövidíteni a koncertet, mert tüdőgyulladás miatt elment a hangja. Egy héttel később visszatért, de akkor meg a Covid csapott le rá.

A pandémia végre elmúlt, és Elton 2021-ban ismét a színpadon volt. Csakhogy akkor meg azért kellett halasztania, mert csípőprotézist kapott. "A legtöbbször fájdalmaim vannak – mondta 2021 novemberében. – Nem tudok oldalirányban mozogni. Azért kellett koncerteket törölni, mert nem akarok úgy színpadra lépni, hogy a 100 százaléknál kevesebbet adok."

Időközben kidolgozott egy rutint: "Felkelek, megreggelizem és elmegyek sétálni a medencébe. Az én koromban ez a legjobb dolog, amit tehetek: oldalazva sétálok, és hetente körülbelül kilenc kilométert teszek meg.”

Az egészségével kapcsolatos pletykák azonban nem szűnnek. Tavaly nyáron lefotózták, amint egy kerekesszékben tolták. Erre azzal vágott vissza, hogy „a pletykalapok lehoztak egy buta sztorit arról, hogy gyengének tűnök. Igazából kiváló egészségnek örvendek, és a legjobb formámban játszom és énekelek, minden egyes percét élvezem!"

Ugyanazt a show-t adja elő, ugyanabban a tempóban...

... évek óta. Az első „búcsúkoncert” 2018-ban volt a pennsylvaniai Allentownban és azóta is úgy néz ki a színpad és az történik rajta, amit a Rolling Stones- és Lady Gaga-koncerteket koreografáló Stufish Entertainment Architects megálmodott, úgy, hogy három évig tartott az előkészítés.

Egyesek szerint az egész díszlet úgy néz ki, mint egy lecsüngő zongora. A képernyőket sárga téglákkal keretezték, ami „egyfajta metafora: a sárga téglákon sétál a nyugdíjas évei és a naplemente felé” – mondták a rendezők.

John a színpad közepén ül a zongorájánál, miközben mögötte videók pörögnek. Némelyiken John Lennon vagy Billie Jean King legendás teniszezőnő társaságában látni. Közben a tőle elvárható módon kirívó ruhakölteményeket visel, és minden este kétszer átöltözik.

A „setlist” 24 dalból áll és mint a Times cikkírója megjegyezte, emiatt óhatatlanul kimarad néhány kedvenc. De mások borítékolható módon elhangzanak, például Don't Let the Sun Go Down on Me, vagy a Your Song, amelyet a turné végére 2404-szer fog eljátszani.

A koncertlátogatók azzal is szembesülnek, hogy Elton John hangja megváltozott: 1987-ben megműtötték, hogy eltávolítsák a hangszálain lévő csomókat, ami miatt nem tud többé magas hangokat kiadni.

„Ez azt jelenti, hogy az olyan régi dalok, mint a Someone Saved My Life Tonight bluesosabb hangszínnel szólalnak meg, a hangja nem tűnt el, csak átalakult”

– jegyezte meg a Times. És, aki szerencsés, és látta élőben, az ugyanúgy örüljön, mint aki repült Concorde-on.

Elton John nemsokára visszavonul és akkor a rajongóknak be kell majd érniük a streamekkel, lemezekkel, videókkal és a Rocketman című zenés filmmel.

