Pakisztáni származású miniszterelnöke van Skóciának, függetlenedne Nagy-Britanniától

Ő lesz a brit országrész első muszlim vezetője – aki lemondott elődjéhez hasonlóan célul tűzte ki az Egyesült Királyságból való kilépést.

Lehet, hogy a külföldi szemlélő számára nem néz ki skótnak, de amikor megszólal, az akcentusa ugyanolyan tipikusan skót, mint az őslakosok leszármazottaié.

“Whoever is First Minister...if somebody is from an LGBT community, they need to be able to look at that First Minister in the eyes, and they need to believe that that individual isn’t just going to tolerate them, but is going to celebrate them."#HumzaForScotland pic.twitter.com/w9f2cKkLNa — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 5, 2023