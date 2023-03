Egy ügy, amiben közösen akarnak fellépni a V4-ek az unióban

„Az illegális migráció kérdésében közösen akarnak fellépni a V4-es országok az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon” – jelentette ki Roman Mikulec megbízott szlovák belügyminiszter a V4-es belügyminiszterek Bazinban tartott megbeszélését követően. A találkozón részt vett a lengyel és a cseh külügyi államtitkár, valamint Pintér Sándor magyar belügyminiszter is.

A Visegrádi Négyek közösen akarnak fellépni az illegális migráció kérdésében, erről egyeztek meg a V4-es szövetség belügyminiszterei és belügyi államtitkárai hétfői szlovákiai találkozójuk alkalmával. „Egyetértünk abban, hogy a leghatékonyabb intézkedés a külső schengeni határok védelme” – jelentette ki a házigazda szerepét betöltő Roman Mikulec megbízott szlovák belügyminiszter a megbeszélését követő sajtótájékoztatón. A találkozón részt vett Pintér Sándor magyar belügyminiszter, továbbá Bartosz Grodecki lengyel és Radek Kaňa cseh belügyi államtitkár.

„A hozzánk érkező illegális migránsok nagy része nem akar a V4-es országokban maradni, tovább akarnak menni nyugati országokba,

ezért még intenzívebben és nyíltabban kell tárgyalnunk ezekkel az államokkal, hogy megoldjuk a helyzetet” – jelentette ki Mikulec. Hozzátette, egyértelmű válaszokat várnak az Európai Bizottságtól a V4-es javaslatokra. „Például arra, mi a teendő a Szíriából vagy Afganisztánból érkezőkkel, akiket a schengeni kódex szerint nem lehet visszaküldeni a származási országukba” – mondta a szlovák belügy megbízott vezetője.

Azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak meg kell térítenie a külső schengeni határok védelmére fordított intézkedések költségeit, és nem zárta ki a későbbi határlezárásokat sem. „A lényeg, hogy erre közös egyeztetést követően kerüljön sor, hogy elérjük a kívánt hatást” – jegyezte meg Roman Mikulec.

Pintér Sándor köszönetet mondott a szlovák és a cseh rendőrségnek a magyar határ védelméhez nyújtott segítségért. Megjegyezte, ezzel nem csupán a külső schengeni és a magyar határt védik, hanem a saját országaik határait is. Rámutatott, hogy

a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben több mint 2 ezer ember van, akit embercsempészettel kapcsolatban ítéltek el.

A lengyel államtitkár rámutatott, új fejlemény a Fehéroroszország irányából megindult migráció, a határok védelmét a V4-ek egyik prioritásának nevezte. Szintén hangsúlyozta a közös fellépés fontosságát az uniós fórumokon. A cseh belügyi államtitkár a nyugat-balkáni országokkal folytatott egyeztetést hangsúlyozta annak érdekében, hogy a menekültek azokban az országban maradjanak, ahonnan érkeznek.

A V4-ek az Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos tapasztalataikról is egyeztettek, és leszögezték, továbbra is készek őket segíteni. Roman Mikulec ezzel kapcsolatban kiemelte az integrálás fontosságát is. „Hogy minél gyorsabban a saját lábukra tudjanak állni, mert az országaink lehetőségei és az általunk biztosított források kimerülőfélben vannak” – jegyezte a szlovák belügyminiszter.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor