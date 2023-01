Masszív a nyomás Németországon, hogy adjon Ukrajnának Leopard harckocsikat

Németország az Európában és a NATO-n belül a széles körben elterjedt Leopárd-2 tankok tervezője és egyik gyártója. Mint más fegyvergyártó országok, itt is Berlin mondja ki a végső szót az export-engedélyekről. Az Ukrajnával szorosan szövetséges országok és sajtójuk úgy állítja be, hogy Németország a kerékkötő abban, hogy Ukrajna nem tud tankokat kapni az orosz erők visszaszorítására.

Pénteken több mint ötven ország képviselői találkoztak a német Rammstein katonai bázison, hogy az Ukrajnának nyújtandó további katonai segítségről tárgyaljanak. A fő kérdés a német tervezésű Leopardok sorsa volt.

Nagy-Britannia már korábban közölte: saját, Challenger tankjaiból ad Ukrajnának. Olaf Scholz német kancellár azt ismételgette, hogy akkor bólint rá a Leopárdok átadására, ha a NATO vezető hatalma, az Egyesült Államok is hajlandó adni a saját, Abrams tankjaiból. Washington erre azt válaszolta, hogy az ő tankjainak fenntartása kolosszális mennyiségű üzemanyagot fogyaszt, hosszadalmas a személyzet kiképzése, ezért az átadásuk nem lenne megoldás Ukrajna számára.

Ezt sokan úgy állítják be, mintha Berlin nem lenne hajlandó adni, miközben

Zelenszkij ukrán elnök türelmét elveszítve fogalmazott egy német téváadónak:

"Maguk felnőttek. Beszélhetnek még így hat hónapig, de nálunk emberek halnak meg minden nap... le tudják szállítani a Leopárdokat vagy sem? Akkor adják át őket!" – mondta. Zelenszkij a globális üzleti elit Davosi fórumán is jelzett: "Ez nem egy mozi, ahol várják, hogy elkezdődjön a vetítés" – miközben miniszterei azt ígérték, hogy csak Ukrajna területén vetnék be a tankokat.

Lengyelország, amely egyszerre Ukrajna és az Egyesült Államok egyik legszorosabb kelet-európai szövetségese – és elég feszült a viszonya Európai Uniós szomszédjával, Németországgal – sejtetni engedte, hogy nem minden szabályt kell betű szerint betartani.

A német jóváhagyás – azaz az export engedély megadása – "másodlagos fontosságú" – Mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. "Vagy gyorsan megkapjuk, vagy mi magunk lépünk" – utalt arra, hogy Varsó kész azonnal adni saját Leopárd tankjaiból, hogy Ukrajna fel tudjon készülni a tavaszi offenzívára. Varsó mellett a NATO-tagsága szentesítésére várakozó Finnország is adna 14 Leopárdot Ukrajnának. A balti államok pedig sürgették, hogy Németország mondjon igent.

Az Európába vezényelt amerikai csapatok volt főparancsnoka, Ben Hodges tábornok egy közelmúltbeli interjúban azt mondta,

"a páncélosok segítségével Ukrajna vissza tudná venni a Krím-félszigetet Oroszországtól,"

és reméli, hogy ez be is következik."

A Telegraph című brit lap azonban megjegyzi: a tankok kérdése a háború lezárásának kérdésével is összefügg, és sok nyugati döntéshozó maga sem vallja be, milyen kimenetelt akar: Ukrajna foglaljon vissza minden négyzetcentimétert, vagy legyen (területveszést is magában foglaló) kompromisszum.

Boris Pistorius új német védelmi miniszter csütörtöki megjegyzése arra utalhat, hogy Berlin még alkudozik: "nem tudok olyan körülményről, amely miatt egyszerre kellene Ukrajnába küldeni a Leopárdokat és Abramsokat" – fogalmazott. Az ARD felmérése szerint a német választók 46 százaléka támogatja, de 43 százaléka ellenzi a német tankok Ukrajnának való átadását.

Nyitókép: Getty Images/Sean Gallup