Felére csökkentette a gázszállítást Szlovákiába a Gazprom

A Szlovák Gázművekhez az új szerződéseknek köszönhetően Csehországon és Németországon keresztül is érkezik gáz az Északi-tenger felől, emellett cseppfolyósított gáz is jön a gázműbe, ezért a vállalat működése még nincs veszélyben, de az tény, hogy az Oroszországból érkező földgázszállítások péntekre a felére csökkentek. A gáz mennyiségének csökkentése pedig már napokkal korábban is érzékelhető volt.

„Csütörtökön 34 százalékos volt a kiesés, szerdán 15 százalékkal kevesebb földgáz érkezett a Szlovák Gázművekhez, mint korábban, kedden pedig 10 százalékkal” – tájékoztatott Richard Prokypčák, a Szlovák Gázművek vezérigazgatója, hozzátéve, valóban fennáll annak a kockázata, hogy Oroszország teljesen leállítja a gázszállítást.

Szlovákia gáztározóiban jelenleg az ország éves fogyasztásának közel egyharmadát kitevő gázmennyiséget tárolnak. A vezérigazgató bízik benne, hogy az orosz gázmennyiség visszaesése sem a háztartásokat, sem az ipart nem érinti majd hátrányosan. A gázművek ezért folytatja a tartalékok feltöltését, július 10-re pedig el akarják érni azt a szintet, hogy Szlovákia átvészelhesse a következő fűtési szezont.

A lakosság kedélyét tovább borzolja a szlovák gazdasági miniszter csütörtöki bejelentése. Richard Sulík a parlamentben közölte, hogy

a jövő év elejétől 34-59 százalékkal többet fognak fizetni a gázért a szlovákiai háztartások a Szlovák Gázműveknek.

Azok az ügyfelek fognak kevesebbet fizetni, akik augusztustól az év végéig négyéves szerződést kötnek a gázművel, a magasabb összegű emelés pedig azokra a háztartásokra vonatkozik, amelyek egyéves szerződést kötnek. „Ha egy fogyasztó négy évre szóló szerződést köt, akkor a lakossági gáz ára 20 százalékkal, plusz az infláció összegével, azaz 12 százalékkal emelkedik” – mondta Sulík. A második lehetőség az egy évre szóló szerződés, ha az ügyfél arra számít, hogy a gáz ára idővel jelentősen csökken, és nem akar négyéves szerződést kötni. Ebben az esetben a gáz ára 42 százalékkal, plusz az infláció összegével emelkedik.

Közben az üzemanyag ára is csúcsokat döntöget Szlovákiában, a statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a 95-ös benzin literenként átlagosan már 1,9 euróba kerül. A gázolaj átlagára 1,84 euró volt. Az év eleje óta már több mint 30 százalékos drágulást mértek a kutakon. Nemcsak Szlovákiában, hanem Csehországban is rekordot döntött az üzemanyagok ára, méghozzá annak ellenére, hogy június elején nagyjából hat centnek megfelelő cseh koronával csökkentették a benzin és a gázolaj literenkénti jövedéki adóját. Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal ellentétben Szlovákia nem vezetett be intézkedéseket az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére.

