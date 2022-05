Már a brit kormány is követeli a BL-döntős botrány kivizsgálását

Talán, ha győz a Liverpool, sokan szemet hunynának felette, de a csapat Párizsban, a BL-döntőn járt drukkereinek, a brit médiának és most már a politikusoknak is nehéz napirendre térniük afelett, ami a francia fővárosban, az európai futball legnagyobb gálája előtti órákban történt.

A brit kormány kulturális és sportügyekkel foglalkozó minisztere, Nadine Dorries is az események kivizsgálását követeli a rendező UEFA-tól és a francia hatóságoktól is „a Liverpool-szurkolók mélységes aggodalmat keltő kezelése miatt”.

A Stade de France-nál a bejutásra váró briteket ugyanis könnygázzal és gázsprével próbálták kordában tartani a francia rendőrök. A Liverpool és a Real Madrid várva várt meccsének kezdőrúgását kétszer is kitolták, miközben kint, a stadion előtt dúlt a káosz. Sokan nem jutottak be, és az UEFA egy sajátos nyelvi bravúrral a drukkerek „kései érkezésével” magyarázta a döntő csúszását. . Szurkoló a saint-denis-i Stade de France stadion kerítésén a Liverpool FC - Real Madrid mérkőzés előtt MTI/AP/Christophe Ena

Ez mind nem igaz, állította a brit Metro című laptól Daniel Austin, aki maga is a tömegben volt. Helyszíni riportja igyekezett azt hangsúlyozni, hogy mennyire nem volt megfelelő a francia rendőrségés és a rendezők fellépése: a drukkereknek három órán át kellett állniuk beszorítva, víz és wc nélkül a stadionnál. Közben változott a beléptetés módszere, és a területre már a jeggyel nem rendelkezők is bejuthattak, és próbálkozó helyi tiniből volt is elég.

A Z kaput este fél 8-kor magyarázat nélkül lezárták. A tömeg tovább duzzadt, a kirobbant elégedetlenséget a rendőrök könnygázzal próbálták csillapítani – de ebből jutott az ott várakozó gyerekeknek, nőknek és idősebbeknek is.

Az ügyben megszólalt a liverpooli rendőrség is, amelynek megfigyelői a helyszínen voltak, és amely határozottan visszautasította, a rendbontásról szóló verziót. A rendőrség szerint a legtöbb, jeggyel belépésre váró drukker civilizáltan viselkedett. Ian Byrne, liverpooli munkáspárti képviselő is ott volt a meccsen, ő azt mondta, hogy a helyzet az 1989-es hillsborough-i tragédiát idézte fel neki, amikor egy stadionban 97 ember lelte halálát a hirtelen kinyitott kapuk miatti tülekedésben. Az akkori eseményekhez hasonlóan most is „a hazugság narratívája” kezd megjelenni - mondta.

Gerald Darmanin francia belügyminiszter a jegy nélküli brit drukkereket vádolta szombat esti tweetjében az eseményekért. Az UEFA pedig azt közölte: többezren próbáltak hamis jegyekkel bejutni, amelyek nem működtek a kapuknál – vélhetően itt a vonal- vagy QR-kódokra utalt. Némelyek megpróbáltak átmászni a kerítésen – mondták a rendőrök.

