Jobban látszik, hogyan tört ki káosz a BL-döntő előtt, de nem tiszta még a kép

A francia rendőrség paprikaspray mellett könnygázt is bevetett a Liverpool-drukkerekkel szemben, de azzal is vádolták őket, hogy a stadionhoz vezető egyik bekötőút lezárásával nagy embertömeg feltorlódására teremtettek lehetőséget.

Mindennek köszönhetően végül bő 35 perces késéssel tudta csak kezdetét venni a meccs, melyet a Liverpool 1-0 arányban elvesztett a Real Madriddal szemben, írja a BBC.

A francia magyarázat így szól

A francia sportminiszter azelőtt beszélt a káosz mögötti okokról, hogy sor került volna egy megbeszélésre közte, az UEFA és a stadion képviselői, valamint a rendőrség között. A találkozót azért szervezték meg, hogy levonhassák az esetből fakadó tanulságokat.

"Először is brit drukkerek tömege gyűlt össze a stadion előtt, hamis jeggyel vagy jegy nélkül. Környékbeli fiatalok is megpróbáltak bejutni a stadionba a tömeggel elvegyülve"

– nyilatkozta egy francia rádióadónak. Ezt követően sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy családokat és gyerekeket is könnygáz ért a kavarodásban.

Hozzátette: a spanyol rajongókkal nem volt gond, a Real drukkereit jobban kontrollálták, mint a liverpooliakat. Az UEFA eredetileg a szurkolók kései érkezésére fogta a kaotikus jelenetek kialakulását, majd a hamis jegyekről beszélt okként.

A liverpooliak másképp látják

A helyszínen tartózkodó liverpooli rendőrök szerint ugyanakkor a brit drukkerek időben ott voltak a kapuknál és példásan viselkedtek. A rajongók arról beszéltek, hogy órákon át álltak sorban a meccs kezdete előtt.

"A szurkolókkal való bánásmód az UEFA és a rendőrség részéről is abszolút szégyenletes volt. Az embereket válogatás nélkül paprikaspray-vel fújták le, és voltak olyanok is, akik két és fél órával korábban érkeztek, sorban álltak, volt jegyük és a rohamrendőrök pajzsokkal támadtak rájuk" – mondta Tom Whitehurst, akinek sérült fiát is lefújták paprikaspray-vel. Nick Parrott, a BBC a helyszínen tartózkodó sportújságírója szerint

félelmetes élmény volt a beengedés

– a helyi fiatalok megpróbáltak bejutni, ennek következtében zárták be a biztonságiak a kapukat, kiszorítva a jeggyel rendelkezőket.

Andy Robertson, a Liverpool egyik játékosa pedig azt mondta, egy barátjának adott jegyet, ami biztosan eredeti volt, mégis elküldték vele, azzal indokolva a dolgot, hogy a jegy hamis.

Nem jött ez jól Párizsnak

Joanne Anderson, Liverpool polgármestere is visszataszítónak nevezte a francia rendőrség viselkedését.

"Amikor láttam, hogy a liverpooli szektor sok ülése üres és a meccs késve kezdődik, tudtam, hogy a jegyekkel rendelkező emberek nem tudtak bejutni, így hát körbesétáltam, hogy megnézzem, mi történik. Láttam, hogy a Liverpool-szurkolók összezsúfolódva kiabálnak a hivatalos személyekkel, majd a rohamrendőrök egyszerűen odajöttek és paprikaspray-vel fújták le őket" – beszélt tapasztalatairól a BBC reggeli műsorában.

A kaotikus jelenetek meglehetősen szégyenletesek Franciaországban, amely a 2023-as rögbi-világbajnokság és a 2024-es olimpiai játékok házigazdája lesz.

Nyitókép: MTI/AP/Christophe Ena