Így magyarázza az UEFA a BL-döntő előtti botrányt

„A mérkőzés előtt a Liverpool szurkolóinak kijelölt oldalon lévő kapufordulókat több ezer szurkoló elzárta, akik hamis jegyeket vásároltak, ezekkel a jegyekkel nyilvánvalóan nem lehetett továbbhaladni. Emiatt összetorlódtak a bejutni próbáló szurkolók. Emiatt a kezdés 35 percet csúszott, hogy a lehető legtöbb érvényes jeggyel rendelkező szurkoló bemehessen” – olvasható a közleményben.

Az UEFA álláspontja tehát az, hogy a váratlan fennakadást az okozta, hogy a nézők egy része hamis jegyekkel próbáltak bejutni.

People are getting into the #UCLfinal for free ??? pic.twitter.com/Ilz9qlytnH — Footy Humour (@FootyHumour) May 28, 2022