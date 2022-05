A lengyelek védhetik a szlovák légteret amerikai vadászgépekkel

Lengyelország kész védelmezni Szlovákia légterét, miután északi szomszédunk a MiG-29-es vadászrepülőit állományon kívül helyezi – jelentette be Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter.

Szlovákia addig számíthat a lengyel segítségre, amíg meg nem érkeznek az Egyesült Államokból rendelt F-16-os vadászgépek.

A szlovák védelmi miniszter hangsúlyozta: a MiG-29-es vadászgépek fenntartása műszaki, nemzetközi-politikai és biztonsági szempontból is problémás, emellett pilótákból is hiány van. Jaroslav Naď arról is beszélt, hogy kész tárgyalni az orosz vadászgépek esetleges átadásáról Ukrajnának, de csak akkor ha a szlovák légtér védelmét biztosítják.

A védelmi miniszterek megállapodtak abban, hogy Varsó kész megvédeni a szlovák légteret. Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter teljesen természetesnek nevezte, hogy az F-16-os lengyel vadászgépek hatótávolságát a szlovák légtérre is kiterjesztik. Hozzátette: a vadászgépek elsősorban lengyel támaszpontokról fognak felszállni.

„Nagyon örülök, hogy a lengyel miniszter megerősítette: rögtön azután, ahogy a szükséges jogszabályi intézkedéseket lefektetjük, Lengyelország kész felügyelni a légterünk biztonságát egészen addig, amíg az Egyesült Államokból rendelt új F-16-os vadászgépek meg nem érkeznek” – jelentette ki a szlovák védelmi miniszter.

Az első F-16-os gépek 2024-ben érkezhetnek meg Szlovákiába.

Jaroslav Naď közölte, hogy szükség esetén egy lengyel repülőszázad átmenetileg Szlovákia területén is tevékenykedhetne a jóváhagyott mandátum szerint, amely lehetővé tenné még 100 lengyel katona szlovákiai jelenlétét is.

A kétoldalú tárgyalás másik témája az ukrajnai háború volt. A szlovák védelmi miniszter elmondta, a lengyelekkel megállapodtak abban, hogy

továbbra is intenzíven segíteni fogják Ukrajnát, legyen szó politikai, gazdasági, humanitárius vagy katonai támogatásról,

mivel szerinte Kijev ma nemcsak a saját területéért és szabadságáért harcol, hanem Európa jövőjéért is. Blaszczak hangsúlyozta: az Ukrajna elleni orosz támadás igazolta a Vlagyimir Putyin orosz elnök terjeszkedő politikájával kapcsolatos lengyel aggodalmakat.

A hétvégén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, videokonferencián keresztül felszólal a szlovák parlamentben. Zelenszkij érdeklődését Jurij Muszka ukrán nagykövet közvetítette Boris Kollár házelnöknek, aki az Ukrajnában elkövetett háborús bűnöket ábrázoló kiállítás megnyitóján azt mondta, „fontos, hogy felismerjük, Ukrajna értünk is harcol, ez nem csak Ukrajna és Oroszország közötti harc, ez nem csak egy különleges katonai művelet.

