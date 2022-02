Megvan, Szlovákia mikorra szeretne minden óvintézkedést elfelejteni

„Február utolsó napján megszűnnek az egyes rezsimek, csak az alap marad. Megszüntetjük azoknak a diákoknak a karanténkötelezettségét is, akik pozitív személlyel kerültek kapcsolatba. A nyitvatartási idő meghosszabbodik, éjfélig maradhatnak nyitva a szolgáltató egységek. A rendkívül kockázatosnak ítélt rendezvények esetében is várható kapacitásnövelés” – közölte a szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy az enyhítés érinteni fogja az olyan területeket is, mint a sport, a wellness vagy a gasztronómia.

Edurad Heger szerint

március 28-tól Szlovákia visszatér a pandémia előtti állapothoz.

Kilátásba helyezte, hogy megszüntetik a létszámkorlátokat, a nyitvatartási idő korlátozását, és módosítják a maszkviselés szabályait is. Hozzátette, a koronavírus továbbra is itt lesz, de nem fogja megszabni, hogyan kell élnünk.

A kevésbé vagy közepesen kockázatos rendezvények – például az istentiszteletek, sport- és kulturális rendezvények – esetében február 28-tól 500 főre emelkedik a megengedett maximális létszám. A másik lehetőség az lesz, hogy az adott létesítmény kapacitásának 50 százalékát tölthetik meg a látogatók. A rendkívül kockázatosnak ítélt rendezvények esetében, amilyenek a lakodalmak és a halotti torok, 50 fő lesz a megengedett maximális létszám. Tesztet vagy oltást már egyik esetben sem fognak kérni.

„Alap” rezsimben lehet majd megtartani a sportversenyeket és az edzéseket is, melyeken legfeljebb száz sportoló vehet részt. Ugyanez vonatkozik majd az edzőtermekre, a wellness létesítményekre, az élmény- és gyógyfürdőkre is. A maximális megengedett létszám 50 fő lesz, a másik lehetőség, hogy a fedett létesítményben 15 négyzetméterenként tartózkodhat majd egy személy.

Februártól „alap” rezsimben működhetnek majd a múzeumok, galériák, kiállítótermek, szálláshelyek is, a közös helyiségek használatára ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a tömegrendezvényekre. Az éttermek is nyitva lesznek mindenki előtt. Fogyasztani csak az asztaloknál ülve lehet, az asztalok mellett FFP2-es arcmaszkot kell hordani. Ez utóbbit a tömegközlekedési eszközökön is viselni kell majd, ahogy eddig. Rendkívüli esetben, például kórházba vagy szociális intézetbe tett látogatás esetén továbbra is kérhetnek majd negatív tesztet.

A március 28-tól esedékes további enyhítésekről konkrét döntés még nem született, a szakmai konzílium figyelemmel követi a helyzet alakulását. A létszámkorlátok és a nyitvatartási idő korlátozásának eltörlése, valamint a maszkhordásra vonatkozó előírások módosítása mellett

azt is tervezik, hogy március végétől nem kell majd karanténba vonulnia annak, aki pozitív személlyel került szoros kapcsolatba.

Helyette elég lenne az érintkezés utáni tíz napban arcmaszkot hordani. A javaslatot a kormány egyöntetűen támogatja. A közegészségügyi hivatal pedig már dolgozik a rendeletek megfogalmazásán.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Jakub Gavlak