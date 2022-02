Medikusokat kell már bevetni a sok covidos orvos és ápoló miatt a szomszédban

A koronavírus új, omikron változata egyre több orvost és egészségügyben dolgozót fertőz meg Szlovákiában. A szakolcai kórház igazgatója arról számolt be, hogy a kórház hatszáz alkalmazottja közül jelenleg ötvenketten pozitívak, illetve karanténban vannak.

A kiesés miatt keletkező hiány más kórházakban is napról napra nagyobb aggodalomra ad okot, ezért úgy döntött az egészségügyi tárca, hogy a járványkezelésben februártól az egészségügyi hallgatók is besegíthetnek. Az ilyen jellegű tevékenységet beszámíthatják a hallgatói gyakorlatukba. Az egyetemek szerint ezzel a módszerrel bővíthetik eddig megszerzett tudásukat is. Az egyetemi hallgatók segítő kezet nyújthatnak a kórházak előtt kihelyezett sátrakban vagy a Covid-osztályokon, orvos felügyelete mellett.

„Szükség esetén közel 2100 orvostanhallgató és 1500 szakápoló-hallgató tudna segíteni a kórházakban, és a tárca szakemberei kapcsolatban vannak az egészségügyi középiskolákkal is” – árulta el Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

A problémát az jelenti, hogy a felhívásra eddig kevesen jelentkeztek. A szaktárca közleményére csupán 350 visszajelzés érkezett. A pozsonyi Comenius Egyetem orvosi karáról 55 hallgató mutatott érdeklődést. Az egyetem ezt a kisegítést nyári vagy államvizsga előtti gyakorlatként ismeri el diákjainak. Jozef Mintál, a Szlovák Kórházszövetség elnöke úgy véli, mivel a jelentkezők csak ápolói feladatokat láthatnak el, és önállóan nem gyógyíthatnak, így nem elég attraktív számukra ez a fajta segítségnyújtás. Főleg annak tudatában, hogy fertőzött betegekkel is kapcsolatba kerülnek.

Az omikron hullám rohamosan terjed Szlovákiában. Kedden több mint 22 ezer új fertőzöttet azonosítottak. „Az elkövetkezendő két-három hétben akár ötezer beteg is kórházba kerülhet” – jelentette ki Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő időszakban akár félmillió koronavírus-fertőzött is lehet az országban egyidejűleg, ez pedig a teljes lakosság tíz százalékát jelentené.

Eduard Heger kormányfő a szerdai kormányülés előtt bejelentette, hogy az omikron hullám lecsengése után Szlovákia más országokhoz hasonlóan valószínűleg enyhíteni fog az óvintézkedéseken. Megjegyezte, hogy pillanatnyilag a rohamos növekedés fázisában van az ország, de ez a hullám szerinte gyorsan le fog csengeni. „Ami a kórházakat illeti, a helyzet kielégítő, az ágykapacitásnak még az egyharmada sem telt meg” – jegyezte meg a miniszterelnök, aki úgy vélekedik, hogy a kórházba került páciensek esetében is gyengébb lesz a betegség lefolyása, így valószínűleg nem lesz tömeges igény a lélegeztetőgépekre. Eduard Heger elismételte, hogy még mindig a védőoltás a koronavírus leghatékonyabb ellenszere, a vakcina pedig mindenki számára elérhető.

Nyitókép: PatrikSlezak/Getty Images