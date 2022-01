Donald Turmp: Joe Biden vezetése miatt az egész világ nevet Amerikán

Reneszánszát éli Donald Trump?

A volt amerikai elnök az arizonai Florence-ben jelent meg a hét végén egy lelkes tömeg előtt, ahol az elhíresült, „Tegyük ismét naggyá Amerikát” feliratú, piros sapkájában fellépő Donald Trump ismét azzal vádolta meg a fősodorba tartozó tengerentúli médiát, hogy meghamisítja a híreket, majd demokrata párti ellenfeleit „szélsőségeseknek” nevezte, valamint a közösségi médiából való kitiltása nyomán a republikánusok elleni elfogultsággal vádolta meg a technológiai szektort.

„Le akarják győzni a republikánusokat és az önök kedvence elnökét, engem”

– hangoztatta a lelkes tömegnek.

A gyűlésen ugyan nem deklarálta, de világossá tette, hogy 2024-ben mire készül, amikor olyan „visszatérést” emlegetett, „amelyet még senki sem látott”. Trump hangsúlyozta, hogy Amerika végveszélyben van legyőzője, Joe Biden kormányzása alatt és megismételte: nem fogadja el a 2020-as elnökválasztás eredményét: „Mi nyertük meg a választást, elsöprő módon. Nem hagyhatjuk, hogy ezt megússzák” – fogalmazott.

Az exelnök eredetileg január elején állt ki volna a nyilvánosság elé, az amerikai kongresszus megrohamozásának egyéves évfordulóján, de erről lebeszélték. Tavaly, január 6-án Trump szenvedélyes hangú beszéde után vonult támogatói tömege a Capitoliumhoz az elcsaltnak minősített választás miatt tüntetve, és betört az épületbe. Az incidens következtében öt ember meghalt.

Az amerikai közvélemény jelentős része számára traumatikus volt az incidens, amelyet a demokrácia ellen támadásként értékelnek. Donald Trump hívei viszont azt állítják, hogy a liberális oldal az eseményeket a politikai ellenfelek üldözésére használja fel és Trump politikai foglyoknak nevezte az őrizetbe vett támadókat. FLORENCE, ARIZONA - JANUARY 15: Former President Donald Trump speaks at a rally at the Canyon Moon Ranch festival grounds on January 15, 2022 in Florence, Arizona. The rally marks Trump's first of the midterm election year with races for both the U.S. Senate and governor in Arizona this year. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Az ostrom után több mint 700 embert tartóztattak le, akik közül sokan még mindig arra várnak, hogy vádat emeljenek ellenük és meginduljon a perük. „Pokoli az életük, koszos börtönökben ülnek, olyanok, mint az üldözött állatok” – vélekedett Donald Trump, arra is utalva, hogy a január 6-i támadók között provokátorok, FBI-ügynökök voltak. „Az emberek tudni akarják, hogy hányan voltak pontosan a Capitoliumnál lévők közül FBI-informátorok és ügynökök, akik közvetve vagy közvetlenül együttműködtek az Egyesült Államok valamely kormányügynökségével” – emelte ki.

Joe Bidenre térve Trump bírálta az afganisztáni kivonulást, azt, ahogyan az elnök kezeli az ukrán–orosz konfliktust és azt állította: megugrott a bűnözés az országban.

„Vezetése nyomán az egész világ nevet Amerikán”

– mondta.

Trump azért választotta Arizonát helyszínnek, mert az államban egy sor olyan jelölt indul az őszi kongresszusi választásokon, aki az ő narratíváját hangoztatja.

Nyitókép: Mario Tama