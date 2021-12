Újabb kínos karácsonyi fotó kísérti Boris Johnsont

A 2020-as Downing Street-i karácsonyi buli története olyan makacsul üldözi Boris Jonhsont, mint Dickens Karácsonyi énekének főhősét, Scrooge-t a kísértet.

Maga a brit kormányfő nem volt jelen az eseményen, amelynek részleteit – azaz, hogy szabálysértő volt-e a gyűlés – eddig igyekezett tagadni. Most egy új fotó jelent meg egy másik buliról, amit a Konzervatív pártközpontbantartottak az időszakban. Azt látni rajta, hogy a beosztottak a konyhában pózolnak, szorosan egymás mellett, és poharukat emelik az ünnep alkalmából. A kép közepén ott van Shaun Bailey, a toryk londoni főpolgármester-jelöltje, aki az idén ugyan elvesztette a választást, de meglepetésre megszorongatta a munkáspárt Sadiq Khant.

EXCLUSIVE: Extraordinary image of raucous Christmas party thrown by Tory aides at party HQ during coronavirus restrictions last year.



Party hats, drinks, an entire buffet - while we were all banned from meeting just one other person socially indoors.https://t.co/ykGoZZGckk — Pippa Crerar (@PippaCrerar) December 14, 2021