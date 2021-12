Szép summát kapnak a beoltott idősek Szlovákiában

Szlovákiában 300 euróval (108 ezer forint) jutalmaznák azokat az idős lakosokat, akik a harmadik dózissal is beoltatták magukat. Ha valaki még csak az első adagot kapta meg, de karácsonyig felvenné a másodikat is, 200 euró jutalmat kapna. 200 euró járna azoknak is, akik december 24-ig regisztrálnak az oltásra, és legkésőbb 2022. január 15-ig felveszik azt.

A jutalmat postai utalvány, nem pedig kuponok formájában fizetik ki, vagyis nem csak hotelekben, éttermekben, illetve néhány kiválasztott szolgáltatóegységben lehet majd elkölteni, ahogy a korábbi javaslatban szerepelt.

A 300 eurós jutalmat a harmadik oltást is felvevő 60 év felettiek bármire elkölthetik.

Az eredeti – 500 eurós ajándékutalványról szóló – tervtől való eltérést Igor Matovič pénzügyminiszter azzal indokolta, hogy a kormánykoalíció egy része és az ellenzék sem támogatta, hogy a negatívan érintett szolgáltató egységeket ilyen módon 500 millió euróval támogassák.

Nemcsak a motivációs összeg nagyságában, hanem az üzletek lezárás alatti nyitvatartási rendjében is változás lesz. December 10-től, péntektől ugyanis a beoltottak és a betegségen átesettek számára kinyitnak az üzletek. December 13-án, hétfőn pedig bevezetik a távoktatást az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban.

„A kijárási korlátozás és a szükséghelyzet viszont továbbra is érvényben marad” – jelentette be Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter. A tárcavezető hozzátette, hogy a többi intézkedés úgy érvényes, ahogyan azt hétfőn jelezte, azaz például a szolgáltatások december 17-től, a szállodák és a turistalétesítmények december 25-től nyithatnak ki.

Eduard Heger miniszterelnök mindezt azzal egészítette ki, hogy péntektől a beoltottak és a betegségen már átesettek számára az istentiszteleteket is meg lehet tartani. A kormányfő is megerősítette, hogy a boltokat ki kell nyitni, de a vendéglőket egyelőre nem. A beoltottak nagyobb szabadsága a kormány szerint ösztönzőleg hat az emberekre, hogy oltassák be magukat.

A miniszterelnök a szerdai kormányülésén feladatul adta az egészségügyi és az igazságügyi miniszternek, hogy

január 10-ig dolgozzanak ki egy, a kötelező oltás bevezetéséről szóló elemzést.

A kötelező oltás kérdésében a négypárti kormánykoalíció nem egységes. Az OĽaNO és a Za ľudí hajlandó tárgyalni a témáról, az SaS-ban több nézőpont van, a Sme rodina pedig határozottan ellenzi az oltás kötelezővé tételét.

A kabinet döntött arról is, hogy 595 hivatásos katonát vetnek be a pandémia elleni küzdelem keretében. Megközelítőleg 400 katona segíti a kórházak és mintegy 150 a regionális közegészségügyi hivatalok munkáját. A többiek a rendőröknek nyújtanak erősítést. Jaroslav Naď védelmi miniszter elmondta, jelenleg a kórházakra összpontosítanak, de nem jelentene problémát az sem, ha növelni kellene a rendőröket segítő katonák számát. „A bevetett katonák száma naponta változik a valós igényeknek megfelelően” – mondta a miniszter.

