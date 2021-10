Csehországban ismét kötelező a maszkviselés - a munkahelyen is

Meredeken emelkedik a napi új Covid-pozitív esetek száma Csehországban, ahol a reprodukciós szám közel kettő egész, ezért a kormány ismét óvintézkedések bevezetésére kényszerült. Hétfőtől újra kötelező a FFP2-es kategóriájú védőmaszkok viselése minden zárt helyen, beleértve a munkahelyeket is. Ez érvényes a tömegrendezvényekre is, függetlenül a résztvevők számától. November elsejétől pedig csak azok látogathatják a vendéglőket, akik be vannak oltva, illetve bizonyítani tudják, hogy már túlestek a Covid-19 betegségen, és megfelelő mennyiségű ellenanyaggal rendelkeznek.

„Semmit sem akarunk bezárni, nem akarunk újabb lockdownt, de szeretnénk, ha betartanák az intézkedéseket, mert ha ez nem történik meg, tovább fog romlani a helyzet” – mondta Adam Vojtěch egészségügyi miniszter, aki szerint míg a korábbi hetekben a realista forgatókönyv szerint alakult a koronavírus-járvány, most már a legkockázatosabb forgatókönyv lépett életbe. Az iskolai maszkviselés alól ugyan már felmentette a diákokat a kormány, de az őszi szünet után újabb kétkörös tesztelés vár a tanulókra, a be nem oltott tanároknak pedig viselniük kell a maszkot az osztályteremben.

Az október 8-9-i parlamenti választásokon győzedelmeskedő ellenzék, amely hamarosan átveszi Andrej Babiš kormányától az ország irányítását, eddig nem fogalmazott meg komolyabb bírálatot az óvintézkedésekkel kapcsolatban. Bohuslav Svoboda, a Polgári Demokrata Párt képviselője ugyanakkor azt mondja, hogy jelentősen változtatnának az emberekkel való kommunikáción. „Az embereknek muszáj megmagyarázni, miért van szükség egyik vagy másik óvintézkedésre, és mi történik akkor, ha ezeket nem tartják be” – magyarázta Svoboda.

Eddig minden cseh állampolgár havonta négy antigéntesztet és két PCR-tesztet végeztethetett el ingyenesen, november elsejétől azonban megszűnnek az ingyenes tesztek. Már csak a 18 éven aluliak, a beoltott személyek, illetve azok lesznek erre jogosultak, akik valamely ok miatt nem oltathatják be magukat. Az intézkedéstől a kormány az oltási kedv növekedését várja.

Az egészségügyi tárca kimutatása szerint a múlt héten háromezer fölé emelkedett a napi új esetszám, ami több mint a duplája az egy héttel korábbi adatnak. Kórházi kezelésre jelenleg 885 személy szorul, ami május közepe óta a legmagasabb szám. A 10,7 millió lakosú Csehországban eddig a lakosság 57 százalékát oltották be.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek