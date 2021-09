Eltérő magyarázatok léteznek a brit benzinválságra

Miközben pattanásig feszültek az emberek idegei – és egyes helyeken már késsel fenyegették egymást és összeverekedtek –, a brit kormány első számú magyarázata a bezinválságra a pánikvásárlás.

A jó hír az, hogy kezd enyhülni a nyomás – állította kedd délután Grant Shapps brit közlekedési miniszter. Miközben a kormány katonai kamionsofőröket is készenlétbe helyezett, hogy segítsék az üzemanyagszállítást, a létfontosságú munkát végző és 2-3 órát sorbanálló tanárok és ápolók sürgetik, hogy kapjanak prioritást a tankolásnál.

Hogy mi is a sokkoló hiány valódi oka, azt eltérő módon magyarázzák a brit politikai pártok. A kormány szerint egy politizáló fuvaros-szakszervezet robbantott ki felvásárlási pánikot, az ellenzék szerint a kormány egyszerűen nem figyelt a jelekre és amatőr módon kezelte a problémát.

A kabinet most az okokhoz sorolta azt is, hogy a pandémia miatt tavaly leálltak a kamionsofőr-vizsgák.

A Times című lap kommentárja tényként kezeli a felvásárlási pánikot, és a magyarázata az, hogy a brit ellátási lánc nagy részt a prognosztizált keresletre épül. Azaz, még ha nem is lett volna kamionsofőr-hiány, a rendszer akkor sem tudott volna megbirkózni a pánikvásárlók rohamával. A kormány szerint középtávon enyhül a nyomás, mert az autósok nem fogják gyorsan elhasználni az üzemanyagot, amivel teletankolták a kocsijukat.

Felmerült, hogy a brexit is hozzájárult a problémához. Ezt most már részben – de a kilépés jelentőségét lekicsinyítve – a kabinet is elismeri. Hivatalosan azt mondják, hogy 100 ezer kamionsofőr hiányzik, és emiatt is akadozik az ellátás. A 100 ezerből a Közúti Fuvarozók Szövetsége – a kormány által politizálónak és brexit-ellenesnek titulált szervezet – szerint 16-20 ezer volt a brexit után hazatért európai, bár volt, aki a Covid-pandémia miatt maradt végleg otthon.

Tény, a brexit nyomán a brit cégek nem tudnak gyorsan felvenni letelepedési státusszal nem rendelkező európaiakat, mivel a kilépés nyomán Nagy-Britanniában már nem lehet élni az EU-s szabad mozgás jogával.

A média, például az LBC talkrádió által megkérdezett lengyel és más sofőrök azt mondták: nem felejtették el, hogyan bántak velük a brexit előtt, de sokan azért sem térnének vissza, mert a brit oldalon – ahogy a Times elismeri –

„sokkal rosszabb” az infrastruktúra: nem megoldott a pihenő, alig van a kamionosok számára elérhető zuhany és wc.

„Inkább kevesebbet keresek, de a biztosra megyek, minthogy három hónapra átjöjjek több pénzért” – utalt most bejelentett vízumkönnyítésre egy angolul jól beszélő, tapasztalt lengyel sofőr. A brit kormány most azzal is próbálkozik, hogy 9 óráról 11 órára emelte az engedélyezett vezetési időt – hogy ezzel a sofőrök többet kereshessenek. Az ágazati szervezetek szerint egy egyrészt csepp a tengerben, másrészt egészségügyi és közúti kockázatokkal jár.

