Egyre többet tudni Szergej Szkripal és lánya megmérgezéséről

A brit hatóságok szerint Gyenyisz Szergejev, a GU, korábbi nevén GRU orosz katonai hírszerzés magasrangú tisztje volt a parancsnoka annak a korábban megnevezett két ügynöknek, akik a vegyifegyvernek számító Novicsok idegméreggel próbálták megölni Salisburyben a kettős ügynök Szergej Szkripalt és lányát, Juliját.

A tiszt egy Szergej Fedotov névre kiállított útlevéllel utazott be Nagy-Britanniába ugyanazon a napon, mint két állítólagos beosztottja – mondta a harmadik gyanúsított nevét említő, bár többször is helytelenül kiejtő Priti Patel brit belügyminiszter. Patel közölte: ha a három férfi bármikor is külföldre utazna, a brit hatóságok mindent megtesznek majd, hogy partnereikkel együttműködve elfogják és bíróság elé állítsák őket.

A hatóságok szerint a GRU parancsnok a mérgezés napján, Londonban maradt, majd délután felült egy moszkvai járatra. A brit rendőrség szerint immár elegendő bizonyítékuk van arról, hogy „a három férfi csapatként dolgozott, és többször is találkoztak Londonban” – írta a BBC.

A brit szabályozás szerint a három férfi egyelőre gyanúsított, és akkor lehet vádat emelni ellenük, ha őrizetbe vették őket.

A főleg az orosz hivatalos személyek ellen a közösségi médiában fellelhető bizonyítékokat gyűjtő Bellingcat nevű szervezet szerint Szergejev a londoni Paddington pályaudvar közelében szállt meg és WhatsAppon, Viberen és Telegramon keresztül kommunikált.

Egyszer hívott egy - az orosz törvények szerint illegális módon - tulajdonossal nem rendelkező orosz számot, ahonnan tízszer hívták vissza. A Bellingcat szerint ezt azután tudta meg, hogy megszerezte Szergejev hívásadatait. A Bellingcat megjegyezte: Szergejev 2015-ben Bulgáriában járt. Épp ebben az időben mérgeztek meg egy helyi fegyverkereskedőt, Emilian Gebrevet. Felépülése után szakértői vizsgálatot kért és eszerint - ahogy Szkripalékat is - Novicsokkal próbálták megölni.

Gebrevhez köthető Szergejev csehországi útja - a helyi hatóságok szerint 2014-ben járt ott. Egy évvel később felrobbant egy csehországi lőszerraktár - amelyben épp a bolgár Emilian Gebrev fegyverzetét tárolták. Az incidensben két ember meghalt és a cseh hatóságok a Szkripal-mérgezéssel gyanúsított két férfit - a GU-ügynöknek nevezett Anatolij Csepigát és Alekszandr Miskint - vádolják és körözést adtak ki ellenük.

A trió angliai célpontja, Szergej Szkripal maga is korábban a GU tisztje volt, de a nyugatiak beszervezték, és adatokat kezdett továbbítani. Lebukása után egy fogolycsere nyomán került az Egyesült Királyságba, ahol állampolgárságot kapott. Tudósítások szerint azonban továbbra is segítette szakértőként a nyugati szolgálatokat. Maria Zaharova orosz külügy szóvivő a hírre reagálva azt mondta: Nagy-Britannia két és fél éve használja a salisbury-incidenst a kétoldalú kapcsolatok megrontására és az oroszellenes érzelmek felkorbácsolására a brit társadalomban. „Készen állunk az igazságra... ehhez információkra van szükségünk a britektől és konzuli hozzáférésre az állampolgárainkhoz” - utalt az ismeretlen helyen tartozkódó Szkripalékra.

A brit bejelentés napján közölte az Európai Emberijogi Bíróság, hogy az orosz állam a felelős egy másik átállt orosz ügynök, a 2006-ban Londonban megmérgezett Alekszandr Litvinyenko haláláért.

