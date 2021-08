Digitális valuták: veszélyben a magánélet védelme?

A kriptovalutákat egykor az anarchisták és drogdílerek használták előszeretettel, most azonban már a mainstrembe értek. A profi befektetők is kiálltak a Bitcoin és más valuták mellett – írja a Financial Times.

A következő nagy változás akkor jön, amikor a központi bankok is bevezetik a törvényes fizetőeszközök digitális változatait. Viszont ez nem túl jó hír a szabadságot értékelő kripto hívőknek. Szakértők szerint ugyanis a készpénz további háttérbe szorulásának

a privátszférába való nagyobb betekintés lesz az ára.

Azt, hogy mire költünk, még inkább nyomon lehet majd követni az interneten, és a kormányok akár meg is határozhatnák hogy hol, mikor és hogyan költhetjük el a pénzt – írja a brit napilap.

Több intézmény most a digitális valuták egyfajta központi bankját akarja létrehozni. Köztük van a Bank of England, az Egyesült Királyság központi bankja is, amely most a fonttal egyenértékű „britcoin” létrehozásán dolgozik. A fogyasztók ugyanúgy fizethetnének vele az üzletekben vagy az interneten, mint a fizikai pénzzel.

Viszont

az online pénz intézményi ellenőrzése nagyobb ellenőrzése komolyan aláásná az egyén függetlenségét.

Kína, az egyike ama államoknak, amely a legnagyobb előrelépést érték el a digitális valuták terén. Peking most 10 millió ember bevonásával teszteli a digitális jüant. Robert Murray, a Foreign Policy Research Institute külpolitikai elemző intézet munkatársa szerint az érme teljesen programozható és nyomon követhető, ami azt jelenti, hogy a kínai kormány részletesen figyelheti a pénzmozgást, és korlátozásokat vagy előfeltételeket szabhat a használatára.

Hozzátette, hogy ha bevezetik, akkor Kína kiterjesztheti és külföldön is nyomon követheti, hogyan költik el a valutáját. A támogatók szerint a digitális érmék javítanák a pénzügyi rendszer hatékonyságát és biztonságát. Emellett a tranzakciók feldolgozásában a fizetési cégekre támaszkodó kiskereskedők költségeit is csökkentenék.

A brit központi bank optimista: szerinte a digitális font javíthatja a monetáris politikát, mivel a kamatcsökkentések vagy -emelések gyorsabban juthatnak el a bankokhoz, így gyorsabban érhetik el a fogyasztókat.

A digitális fontot azonban a brit lakosság feletti ellenőrzésre is lehetne használni. Sir Jon Cunliffe, aki a Bank of England digitális valuta munkacsoportjának társelnöke, a Sky Newsnak elmondta, hogy

a pénz programozását lehetővé tevő „intelligens szerződéseket” például arra lehetne használni, hogy digitális fontot adjanak a gyerekeknek, de megakadályozzák, hogy édességre költsék azt.

„A programozható pénz egy sor olyan dologra képes, amit a jelenlegi technológiával nem tudunk megvalósítani” – tette hozzá.

Eswar Prasad, a Cornell Egyetem munkatársa szerint a fogyasztóknak aggódniuk kell a magánélet védelme miatt. „A digitális valuta potenciálisan lényegesen több információt tárhat fel a központi bankok számára az egyének tranzakcióiról, mint a jelenlegi rendszerek” – hívta föl a figyelmet.

Nyitókép: Unsplash.com