Újabb kínos ügy miatt magyarázkodhat Boris Johnson

Még el sem ült a „Cash for Curtains” botrány – amit magyarra az alliterációt megőrizve „Kápét Kanapéért” lehetne fordítani, már is itt az újabb kínos Johnson-ügy.

A brit miniszterelnök mobiltelefonszáma 15 éven át volt nyilvánosan hozzáférhető az interneten – ami egy volt tanácsadója szerint –

nemzetbiztonsági kockázatot jelentett.

„Most akkor megvan magának a száma vagy nem? Mutassa meg a mobilját!” – viccelődtek a házigazdák az ITV műsorában Caroline Dinenage kulturális miniszterrel, aki először ködösített, de aztán azt mondta: nincs meg neki a miniszterelnök száma.

Sok más embernek viszont lehet, hogy igen. A szám ugyanis 15 éven át hozzáférhető volt az interneten egy 2006-ban, az akkor még alacsony beosztású ellenzéki politikusról posztolt sajtóközleményben.

Kormányhivatalnokokat már egy ideje idegesített, hogy túl sokan léphetnek közvetlenül kapcsolatba Johnsonnal, aki nem volt hajlandó megváltoztatni a számát és így akár zsarolhatják is. Most pedig a találó módon elnevezett Popbitch pletyka-hírlevél ki is nyomozta, hol került napvilágra a szám.

Johnsonnak az elmúlt hetekben a fejére olvasták, hogy a hivatalos csatornákat megkerülve, közvetlenül váltott SMS-eket James Dyson milliárdos porszívócézárral és konzervatív támogatóval a neki adható esetleges adókönnyítésről.

Lord Ricketts volt brit nemzetbiztonsági tanácsadó bírálta a miniszterelnököt:

„Ez olyan, mintha szabadon beengedne valakit az irodájába...

Nem sétafikálhat és beszélhet bárkivel, és nem érheti el bárki, amikor már miniszterelnök. Ez lehet, hogy kényelmetlen, de a saját védelmét szolgálja” – mondta a BBC rádióban.

Johnson számára a telefonügy csak hab a savanyú tortán, ami a nepotizmusról szóló különböző vádakból készült. A brit ellenzék szerint például úgy lehet lobbizni a kormánynál, hogy az nem átlátható a polgárok számára.

A brit választási bizottság most vizsgálatot folytat: szabályt sértett-e Johnson és a Konzervatív Párt a lakásfelújítási botrányban, melynek során a párt egy gazdag donor adományát utalta át a miniszterelnöknek, aki úgy tűnik, nem jelentette be az adományt. Johnson azzal védekezik, hogy már saját zsebéből visszafizette a pénzt.

Csütörtökön azonban szokatlanul keményen nekimentek emiatt a parlamentben, amire ő dühösen és a sablonos hárítással reagált – „az emberek azt akarják, hogy a kormány a fontos dolgokra koncentráljon”.

Arra is utalt, hogy nincs semmi a füle mögött és nincs miért aggódnia. A britek másképp gondolhatják, mert közölte: az övé lesz az utolsó szó a vizsgálatban, amely a kormánytagok esetében deríti fel, hogy eleget tettek-e az adományokról szóló és összeférhetetlenségi szabályoknak. Ezen kívül még két további vizsgálat folyik Johnson ellen a lakás-gate ügyben.

Nyitókép: Andrew Parsons